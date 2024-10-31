Blockchain inovasyonunda ABD gerilerken Asya yükselişe geçti - Son Dakika
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Kripto Para

Blockchain inovasyonunda ABD gerilerken Asya yükselişe geçti

Blockchain inovasyonunda ABD gerilerken Asya yükselişe geçti

Blockchain ekosisteminde güç dengesi değişiyor. Son Electric Capital raporuna göre Asya'nın kripto geliştirici oranı 2015'te yüzde 13 iken 2024'te yüzde 32'ye yükseldi. Aynı dönemde ABD'nin payı yüzde 44'ten yüzde 24'e geriledi.

31.10.2024 16:51
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Kripto para ve Blockchain dünyasında yaşanan bu coğrafi değişim, gelecekteki inovasyonun merkezinin Asya olacağına işaret ediyor. Electric Capital yetkilisi Maria Shen, bu değişimin önemine sosyal medya platformu X üzerinden dikkat çekti.

Güney Kore Kripto Para Sektöründe Yükselişte

Blockchain geliştiricilerinin coğrafi dağılımındaki bu değişim, sektörün geleceğine dair önemli sinyaller veriyor. Araştırmacılar, 350.000 kod deposu üzerinden 200 milyondan fazla kripto ile ilgili GitHub güncellemesini inceledi.

ABD, tüm Blockchain geliştiricilerinin yüzde 81'i artık ülke dışında ikamet etmesine rağmen yüzde 18,8 ile hala bireysel geliştirici sayısında lider konumunu koruyor. Hindistan yüzde 11,8 ile ikinci sırada konumlanıyor. Birleşik Krallık ise yüzde 4,2 ile üçüncü sırada bulunuyor.

Güney Kore'de kripto yatırımcılarının sayısı 2024'ün ikinci yarısında yüzde 21'in üzerinde artış gösterdi. Bu artış, ülkedeki ilk 21 yerel merkezi borsanın (CEX) toplam operasyon kârlarını 4,2 milyar doların üzerine çıkardı ve yıllık bazda yüzde 106'lık bir büyüme kaydedildi.

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Son Dakika Kripto Para Blockchain inovasyonunda ABD gerilerken Asya yükselişe geçti - Son Dakika

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