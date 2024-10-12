Blockchain veri analiz şirketi Arkham borsa sektörüne giriyor

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Kripto para ekosisteminde veri analitiği alanında adından söz ettiren Arkham Intelligence, faaliyet alanını genişletiyor. Şirket önümüzdeki ay kripto türev borsası açmayı planlıyor. Bu hamle, Arkham'ın yalnızca bir veri platformu olmaktan çıkıp, aktif bir piyasa oyuncusu haline geleceğinin sinyallerini veriyor.

Veri Analistinden Piyasa Oyuncusuna: Arkham'ın Dönüşümü

Arkham Intelligence'ın yeni türev borsası, perakende yatırımcılar için Binance gibi devlerle rekabet etmeye çalışacak. Ancak borsa, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki müşterilere hizmet vermeyecek. Şirket, işletmesini ve yeni türev borsasını Londra ve New York'tan Dominik Cumhuriyeti'ne taşıyacak.

Arkham, gerekli serbest ticaret bölgesi lisansını alma sürecinde. Bu lisans, şirketin Karayipler'deki operasyonlarını yasal bir zeminde yürütmesini sağlayacak.

Temmuz ayında, Arkham CEO'su Miguel Morel, firmanın 2024'ün bir noktasında platformun gelir elde etme yollarını araştıracağını, ancak temel işlevleri ücretsiz tutacağını söylemişti. Bu açıklama, şirketin gelir modelinde bir değişikliğe gideceğinin sinyallerini veriyordu.

Arkham, en popüler kripto veri ve araştırma platformlarından biri olmaya devam ediyor. Verilere göre şirket 30 Eylül ile 7 Ekim arasında yaklaşık 84.000 yeni X takipçisi kazandı.