BlockFi FTX alacak satışını tamamladı - Son Dakika
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Kripto Para

BlockFi FTX alacak satışını tamamladı

BlockFi FTX alacak satışını tamamladı

Kripto kredi platformu BlockFi, FTX ile ilgili alacaklarının satışını başarıyla tamamladı. BlockFi'nin plan yöneticisi ve M3 Partners'ın üst düzey yetkilisi Mohsin Y. Meghji, alacakların beklenenin üzerinde bir değerle satıldığını ve nakit olarak alındığını belirtti.

23.07.2024 14:15
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BlockFi'nin FTX ile ilgili alacaklarının satış süreci başarıyla sonuçlandı. Şirket, bu satıştan elde edilen gelirle alacaklılara yakın zamanda ödemeler yapmayı planlıyor.

BlockFi Müşterileri İçin Yeni Bir Başlangıç

Kripto kredi platformu BlockFi, iflas sürecinin son aşamalarında önemli bir adım attı. Şirket, FTX ile ilgili alacaklarını başarıyla satışa çıkardı ve bu işlemi tamamladı.

BlockFi'nin plan yöneticisi ve M3 Partners'ın üst düzey yetkilisi Mohsin Y. Meghji, konuyla ilgili açıklamasında satış sürecinin 24 Haziran'da başlayıp 10 Temmuz'da sona erdiğini belirtti. Meghji, alacakların beklenenin üzerinde bir değerle el değiştirdiğini ve bir alıcı tarafından nakit olarak satın alındığını vurguladı.

Geçtiğimiz Mart ayında, FTX ve Alameda Research varlıklarını kapsayan 874,5 milyon dolarlık bir anlaşma imzalayan BlockFi, bu satıştan elde edilen geliri alacaklılara yapılacak ödemelerde kullanmayı planlıyor. Şirket yetkilileri, bu hamlenin müşteriler ve genel teminatsız alacaklılar için yüzde yüz oranında ve fiat para birimi cinsinden yakın zamanda gerçekleştirilecek son ödemeleri mümkün kılacağını açıkladı.

Meghji, sürecin BlockFi müşterilerinin çıkarlarını en üst düzeyde gözetecek şekilde yürütüldüğünü ve elde edilen sonuçların, davanın açıldığı Kasım 2022'de tahmin edilemeyecek kadar olumlu olduğunu ifade etti. Şirket, nihai müşteri ödemelerini en kısa sürede başlatmayı hedefliyor.

Bir diğer yandan Mayıs ayında internet platformunu kapatma kararı alan BlockFi, Temmuz ayı içerisinde Coinbase aracılığıyla kripto para ödemelerine başlayacağını duyurdu. Bu süreçte, müşterilerin fiat para talepleri Coinbase yerine Kroll ve ödeme işleme ortağı Digital Disbursements tarafından karşılanacak. ABD dışındaki müşterilere yapılacak ödemeler ise uluslararası düzenlemelere uygunluk nedeniyle ek kimlik doğrulama ve bilgilendirme süreçleri gerektirdiğinden şu an için gerçekleştirilemiyor.

BlockFi'nin finansal sıkıntıları ilk olarak Kasım 2022'de, müşteri para çekme işlemlerini durdurmasıyla gün yüzüne çıkmıştı. Ardından şirket, Bölüm 11 iflas koruması talebinde bulunmuştu. Geçen yılın Eylül ayında ise firmanın alacaklılarına geri ödeme yapma planı iflas mahkemesi tarafından onaylandı.

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Son Dakika Kripto Para BlockFi FTX alacak satışını tamamladı - Son Dakika

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