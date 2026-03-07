BlockFills para çekimleri askıya aldı

Kripto para alım satım ve kredi kuruluşu BlockFills, dijital varlık piyasasındaki genel düşüşün ortasında 2026 yılının Şubat ayında müşteri işlemlerini geçici olarak durdurdu. Para yatırma ve çekme işlemlerini piyasa koşullarını gerekçe göstererek askıya alan şirket, danışmanlık firması BRG'den yeniden yapılanma sürecine dair tavsiye talebinde bulundu.

Şirket yönetimi, bu kriz sürecini yönetmek amacıyla BRG'den Mark Renzi'yi dönüşümden sorumlu başkan olarak atadı. Yeni yönetim, kuruma taze sermaye girişini sağlayacak ve daha sıkı finansal kontroller getirecek kapsamlı bir yeniden yapılanmayı tamamlamayı planlıyor. Şirket yetkilileri, kurumu tekrar güçlü bir yapıya kavuşturmak için farklı alternatifleri aktif olarak değerlendirdiklerini açıkladı.

MÜŞTERİ FONLARI TARTIŞMASI YARGIYA TAŞINDI

Yeniden yapılanma çabalarına ek olarak şirket ciddi hukuki sorunlarla da mücadele ediyor. Federal bir yargıç, Dominion Capital adlı müşterinin şirketi fonları uygunsuz şekilde yönetmekle suçlamasının ardından bu hafta BlockFills hakkında geçici bir ihtiyati tedbir kararı çıkardı. Şirket devam eden dava süreci hakkında ise resmi bir yorum yapmaktan kaçındı.

ABD merkezli BlockFills'in yatırımcıları arasında Susquehanna Private Equity Investments ve CME Group yer alıyor. Kurum, hedge fonlarına ve varlık yöneticilerine likidite sağlama ile kredi hizmetleri sunuyor. Şirket verilerine göre kurum 2025 yılında 60 milyar doların üzerinde işlem hacmini yönetti ve 95 farklı ülkede 2 bini aşkın kurumsal müşteriye hizmet verdi.