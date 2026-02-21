BNP Paribas, para piyasası fonunu Ethereum üzerinde tokenleştirdi

BNP Paribas Asset Management, Fransa merkezli bir para piyasası fonunun tokenleştirilmiş pay sınıfını Ethereum blockchain'i üzerinde ihraç etti. Bankanın kendi geliştirdiği AssetFoundry platformu aracılığıyla gerçekleştirilen işlemde, payların alım satımı yalnızca yetkilendirilmiş katılımcılara açık bir izinli erişim modeli üzerinden yürütüldü.

TEK SEFERLIK DENEYSEL BİR ADIM

Şirket, girişimin grup içi sınırlı ve tek seferlik bir deney olarak yürütüldüğünü belirtti. Pilot projenin amacı, ihraçtan transfer acenteliğine ve halka açık Blockchain bağlantısına kadar uçtan uca süreçlerin düzenlenmiş bir çerçeve içinde test edilmesi olarak tanımlandı.

BNP Paribas Asset Management Dijital ve Veri Direktörü Edouard Legrand, "Halka açık Blockchain altyapısı kullanılarak gerçekleştirilen bu ikinci para piyasası fonu tokenleştirmesi, düzenlenmiş bir çerçevede operasyonel verimlilik ve güvenliğe nasıl katkı sağlanabileceğini keşfetmeye yönelik çalışmalarımızı destekliyor" dedi.

BANKANIN BLOCKCHAIN STRATEJİSİ GENİŞLİYOR

Paris merkezli çok uluslu banka, kurumsal Blockchain alanında aktif bir konuma sahip. BNP Paribas geçen yıl Allfunds Blockchain iş birliğiyle bir para piyasası fonunun zincir üstü pay sınıfını ihraç etmiş ve projeyi "ilk doğal tokenleştirilmiş para piyasası fonu" olarak nitelendirmişti. Banka ayrıca Swift ağını Ethereum Layer 2 çözümü Linea'ya taşımaya yönelik bir deneyin parçası olarak da biliniyor. Bunun yanı sıra BNP Paribas, Santander, Bank of America, Barclays, Citi, Deutsche Bank ve Goldman Sachs gibi büyük bankalarla birlikte stablecoin ihracını araştıran ortak bir projeye katılmıştı.