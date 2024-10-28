Bolivya bankacılık sistemi kripto çağına adım attı - Son Dakika
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Bolivya bankacılık sistemi kripto çağına adım attı

Bolivya bankacılık sistemi kripto çağına adım attı

Bolivya'nın önde gelen finans kuruluşlarından Banco Bisa, ülkenin kripto varlıklara yönelik tutumundaki değişimin somut bir göstergesi olarak USDT saklama hizmeti başlattı. Finansal düzenleyici ASFI'nin onayladığı bu hizmet, 2014'teki yasakların ardından ülkenin kripto para ekosisteminde yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.

28.10.2024 11:06
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Güney Amerika ülkesi Bolivya'da kripto adaptasyonu hız kazanıyor. Banco Bisa'nın Tether (USDT) için sunduğu saklama hizmeti, müşterilerin kripto paralarını güvenli bir şekilde yönetmelerine olanak tanıyor. Bu gelişme, ülkenin finansal sisteminde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Bolivya Kripto Yasağından Tam Entegrasyona Geçiyor

Banco Bisa'nın sunduğu yeni hizmet, müşterilerin USDT alım, satım ve transfer işlemlerini gerçekleştirmesine imkan sağlıyor. Finansal düzenleyici ASFI yetkilisi Yvette Espinoza, bu hizmetin ülkenin düzenleyici çerçevesi dahilinde kripto işlemlerinin yapılmasını sağladığını belirtti.

2014 yılında kripto para birimlerini yasaklayan Bolivya, 2024'te bu tutumunu değiştirdi. 28 Haziran'da Bitcoin (BTC) ve kripto para ödemeleri üzerindeki yasağı kaldıran ülke, finansal kuruluşların dijital varlıklarla işlem yapmasına izin verdi.

Banco Bisa İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Franco Urquidi, müşterilerin güvenli işlem yapabilmeleri için kapsamlı bir doğrulama sürecinden geçeceğini açıkladı. Bolivya Merkez Bankası verilerine göre kripto yasağının kaldırılmasından sonra ülkede aylık ortalama 15,6 milyon dolarlık işlem hacmine ulaşıldı.

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