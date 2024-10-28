Bolivya bankacılık sistemi kripto çağına adım attı

Kripto Para

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da kripto adaptasyonu hız kazanıyor. Banco Bisa'nın Tether (USDT) için sunduğu saklama hizmeti, müşterilerin kripto paralarını güvenli bir şekilde yönetmelerine olanak tanıyor. Bu gelişme, ülkenin finansal sisteminde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Bolivya Kripto Yasağından Tam Entegrasyona Geçiyor

Banco Bisa'nın sunduğu yeni hizmet, müşterilerin USDT alım, satım ve transfer işlemlerini gerçekleştirmesine imkan sağlıyor. Finansal düzenleyici ASFI yetkilisi Yvette Espinoza, bu hizmetin ülkenin düzenleyici çerçevesi dahilinde kripto işlemlerinin yapılmasını sağladığını belirtti.

2014 yılında kripto para birimlerini yasaklayan Bolivya, 2024'te bu tutumunu değiştirdi. 28 Haziran'da Bitcoin (BTC) ve kripto para ödemeleri üzerindeki yasağı kaldıran ülke, finansal kuruluşların dijital varlıklarla işlem yapmasına izin verdi.

Banco Bisa İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Franco Urquidi, müşterilerin güvenli işlem yapabilmeleri için kapsamlı bir doğrulama sürecinden geçeceğini açıkladı. Bolivya Merkez Bankası verilerine göre kripto yasağının kaldırılmasından sonra ülkede aylık ortalama 15,6 milyon dolarlık işlem hacmine ulaşıldı.