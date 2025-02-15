Borsalar Ethereum ETF'lerinde staking onayı için sıraya giriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Borsalar Ethereum ETF'lerinde staking onayı için sıraya giriyor

Borsalar Ethereum ETF\'lerinde staking onayı için sıraya giriyor

New York Borsası'nın bir bölümü olan NYSE Arca, Grayscale'in spot Ethereum (ETH) ETF'lerinde staking yapılabilmesi için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) başvuruda bulundu. Bu hamle, 477.428 ETH tutan ve 1,3 milyar dolar değerinde portföyü yöneten Grayscale Ethereum Mini Trust ETF'nin yatırımcılarına ek kazanç imkanı sağlayabilir.

15.02.2025 12:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ethereum ETF'lerinin işlem görmeye başlamasının ardından kripto ekosistemi yeni bir döneme hazırlanıyor. NYSE Arca'nın başvurusu, Ethereum ETF'lerinde staking özelliğinin önünü açabilir. SEC'in Geçici Başkanı Mark Uyeda'nın görevlendirdiği ekip, sektör temsilcileriyle bu konuda görüşmeler sürdürüyor.

Ethereum ETF Yatırımcılarına Yeni Kazanç Kapısı

NYSE Arca'nın Grayscale Ethereum ETF'leri için staking başvurusu, bu alandaki ilk adım değil. Daha önce Cboe BZX Exchange de 21Shares Core Ethereum ETF için benzer bir girişimde bulunmuştu.

Eski SEC Başkanı Gary Gensler döneminde ETH tabanlı ETP'lerin staking yapması federal menkul kıymet yasaları gerekçesiyle yasaklanmıştı. NYSE Arca'nın başvurusu, özel bir saklayıcı kullanarak bu endişeleri gidermeyi hedefliyor.

Coinbase, Trust tarafından tutulan ETH'lerin güvenliğini sağlıyor. Staking onayı alınması durumunda yatırımcılar ek getiri elde edebilecek. SEC'in bu konudaki kararı, kripto para ETF pazarının geleceğini şekillendirecek önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Wall Street, New York, Ethereum, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Borsalar Ethereum ETF'lerinde staking onayı için sıraya giriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:07 Özel, Erdoğan’ın hapse girmesine neden olan şiiri yanlış okudu Özel, Erdoğan'ın hapse girmesine neden olan şiiri yanlış okudu
13:46 Kayyum kararına tepki gösteren Tülay Hatimoğulları’nın açıklamasına Bahçeli gafı damga vurdu Kayyum kararına tepki gösteren Tülay Hatimoğulları'nın açıklamasına Bahçeli gafı damga vurdu
12:35 Feraye Tanyolaç’ın Bebek’te 11 bin TL’ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu Feraye Tanyolaç'ın Bebek'te 11 bin TL'ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu
11:45 Chery ve BYD’nin hangi illere fabrika kuracağı netleşti Chery ve BYD'nin hangi illere fabrika kuracağı netleşti
09:07 Bir ilçeyi dolandırıp gece yarısı kaçtı Bir ilçeyi dolandırıp gece yarısı kaçtı
17:05 Kan Çiçekleri’nin yıldızı Yağmur Yüksel’in yeni projesi belli oldu Kan Çiçekleri'nin yıldızı Yağmur Yüksel'in yeni projesi belli oldu
16:56 Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu’ndan romantik kareler: Ömürlük sevgilim Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'ndan romantik kareler: Ömürlük sevgilim
16:53 Fenomen Merve Taşkın gözaltına alındı Fenomen Merve Taşkın gözaltına alındı
16:50 Sezonun ilk hasadı yapıldı, 1 kilo erik 8 bin TL’ye satıldı Sezonun ilk hasadı yapıldı, 1 kilo erik 8 bin TL'ye satıldı
16:48 Taraftarın dediklerini duyan İbrahim Hatipoğlu arkasına bile bakmadı Taraftarın dediklerini duyan İbrahim Hatipoğlu arkasına bile bakmadı
16:35 Kardan geline 1 milyon lira takı taktılar Kardan geline 1 milyon lira takı taktılar
16:34 Yunanistan alarma geçti “ABD için önemimiz azalır“ paniğine girdiler Yunanistan alarma geçti! "ABD için önemimiz azalır" paniğine girdiler
16:21 Tuğçe Tayfur’dan ablası Tuğba Dınız’a sert sözler Tuğçe Tayfur'dan ablası Tuğba Dınız'a sert sözler
15:58 Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete’den aşk pozları: Hayat hediyem Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete'den aşk pozları: Hayat hediyem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2025 14:28:33. #1.13#
SON DAKİKA: Borsalar Ethereum ETF'lerinde staking onayı için sıraya giriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.