Brezilya'da kripto para devrimi yaşanıyor - Son Dakika
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Brezilya'da kripto para devrimi yaşanıyor

Brezilya\'da kripto para devrimi yaşanıyor

Brezilya Merkez Bankası, dijital para birimi Real Digital'in geliştirilmesi sürecinin yeni aşamasını başlattı. Banka, pilot projeye dahil olacak 13 yeni katılımcıyı ve akıllı sözleşmeler ile yenilikçi finansal hizmetlerin test edileceği bu aşamayı duyurdu. Global ve yerel finans devlerinin yer aldığı bu projelerle, Brezilya'nın finansal teknoloji altyapısı yeni bir boyut kazanacak.

06.09.2024 11:47
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Brezilya Merkez Bankası (BCB), ülkenin dijital para birimi Real Digital'in geliştirilmesinde yeni bir aşamaya geçildiğini duyurdu. Bu aşamada, aralarında küresel finans devleri ve yerel bankaların da bulunduğu 13 yeni kuruluş projeye dahil edildi.

Real Digital İle Brezilya Finans Sektörü Yeniden Şekilleniyor

Brezilya Merkez Bankası (BCB), dijital para birimi Real Digital'in geliştirilmesinde ikinci aşamaya geçildiğini duyurdu. Kısa bir süre önce yapılan açıklamada, bu aşamaya katılacak 13 yeni kuruluşun belirlendiği bildirildi.

BCB yetkilileri, 42 başvuru arasından seçilen projelerin, Brezilya Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (CVM) ile ortaklaşa yürütüleceğini açıkladı. Bu aşamada, katılımcıların akıllı sözleşmeler aracılığıyla çeşitli finansal hizmetleri deneyimleyeceği ifade edildi.

Seçilen kuruluşlar arasında uluslararası ve yerel firmalar yer alıyor. Döviz piyasalarında yenilikçi çözümler sunmayı hedefleyen Visa ve Nubank gibi şirketler dikkat çekerken, İspanya merkezli dev finans kuruluşu Santander'in otomotiv ve sürdürülebilir finans alanlarındaki projeleriyle katılım sağlayacağı açıklandı.

Ülkenin önde gelen finans kuruluşlarından Bradesco ve Itaú Unibanco ile yerel borsa B3 de pilot uygulamada yer alacaklarını duyurdu.

BCB, projenin devamı için 2024'ün üçüncü çeyreğinde yeni katılımcıların başvurularını almaya başlayacağını ve bu sürecin 2025'in ilk yarısına kadar sürmesinin planlandığını bildirdi. Real Digital projesinin ilk aşamasında, geçtiğimiz Mayıs ayında 14 katılımcı seçilmişti.

Bu gelişmeler, Brezilya'nın dijital para alanındaki çalışmalarını hızlandırdığını ve finans sektöründe yeni bir döneme adım attığını gösteriyor.

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Son Dakika Kripto Para Brezilya'da kripto para devrimi yaşanıyor - Son Dakika

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