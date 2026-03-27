Brezilya el konulan kripto paraları kullanacak

27.03.2026 13:25
Organize suçlarla mücadele yasası Brezilya Kongresi'nden geçti. Yeni düzenleme, el konulan kripto paraların polis teçhizatı, eğitim ve özel operasyonlara tahsis edilmesine olanak tanıyor.

15.358 sayılı kanun Brezilya yasama organı tarafından yürürlüğe konuldu. Kanun, dijital varlıkların suç aracı olarak sınıflandırılması durumunda kripto para borsalarındaki işlemlerin mahkeme kararıyla durdurulmasına ve el konulan varlıkların kamu güvenliği amacıyla kullanılmasına kapı açıyor.

Düzenlemeye göre bir suçun işlenmesinde kullanılan her varlık, münhasıran bu amaçla tahsis edilmemiş olsa bile suç aleti sayılacak. El konulan varlıklar, hâkim kararına bağlı olarak polis teçhizatı yenileme, eğitim ve özel operasyonlar için güvenlik birimlerince geçici olarak kullanılabilecek. Yasa ayrıca dijital varlık içeren davalarda uluslararası otoritelerle soruşturma ve varlık kurtarma alanında iş birliğine de zemin hazırlıyor.

BİTCOİN REZERVİ TARTIŞMASI SÜRÜYOR

213 milyonu aşkın nüfusuyla Brezilya, kripto para kullanımının yaygın olduğu ülkeler arasında yer alıyor. 2025 yılında yürütülen Lusocoin Operasyonu, devasa ölçekte bir kara para aklama ve döviz kaçakçılığı ağını gün yüzüne çıkardı. Blockchain analitik firması TRM Labs verilerine göre yetkililer, söz konusu ağın paravan şirketler, tezgâh üstü kripto aracılar ve saklama gerektirmeyen cüzdanlar aracılığıyla on milyarlarca Brezilya reali tutarında işlem yaptığını tahmin ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde cezai süreçlerde el konulan kripto paralar ulusal dijital varlık stokunu güçlendirmek amacıyla kullanılabiliyor. Brezilya ise bu kaynağı doğrudan kamu güvenliği operasyonlarına yönlendirmeyi tercih etti. Bununla birlikte Brezilya hükümeti, geçen yıl ulusal bir Bitcoin (BTC) rezervi kurulmasını tartışmaya açmıştı. 2024'te gündeme gelen tasarı, hazine varlıklarının yüzde 5'ine kadar Bitcoin alımına olanak tanıyacak. Şubat ayında yeniden Meclis'e taşınan düzenlemenin kapsamı, bir milyon adede kadar Bitcoin satın alımını kapsayacak biçimde genişletildi.

Tasarının yasalaşabilmek için yeterli destek bulup bulmayacağı Mart itibarıyla belirsizliğini koruyor. Maliye Bakanı Dario Durigan ise Ekim'deki cumhurbaşkanlığı seçimine kadar kripto para vergi politikasında köklü değişikliklere gitmekten kaçınmak istediğini açıkladı.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
