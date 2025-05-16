Brezilya merkezli fintech devinden Bitcoin hamlesi - Son Dakika
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Brezilya merkezli fintech devinden Bitcoin hamlesi

Brezilya merkezli fintech devinden Bitcoin hamlesi

Brezilya merkezli fintech şirketi Méliuz hissedarları Bitcoin hazine şirketi olma teklifini onayladı, şirket 274,5 BTC daha satın alarak toplam Bitcoin varlığını 320,3'e yükseltti.

16.05.2025 15:19
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Brezilyalı fintech şirketi Méliuz'un hissedarları, 15 Mayıs'ta şirketin Bitcoin hazine şirketi olma teklifini resmi olarak onayladı. Şirket aynı zamanda 28,4 milyon dolar değerinde 274,5 Bitcoin daha satın aldığını duyurdu. Méliuz'un bu hamleyle Latin Amerika'nın ilk halka açık Bitcoin hazine şirketi olduğu belirtiliyor.

Şirket Bitcoin Varlıklarını Artırıyor

Méliuz'un yönetim kurulu başkanı Israel Salmen, 15 Mayıs'ta X platformunda yaptığı paylaşımda, "Tarihi bir gün! Hissedarlarımız büyük bir çoğunlukla Méliuz'un Brezilya'da borsada işlem gören ilk Bitcoin Hazine Şirketi'ne dönüşümünü onayladı." ifadelerini kullandı.

Salmen, şirketin ortalama 103.604 dolar alış fiyatıyla 274,52 Bitcoin satın aldığını ve yüzde 600 BTC getirisi elde ettiğini açıkladı. Méliuz, bu son alımla birlikte 6 Mart'taki ilk 45,73 Bitcoin alımına ek olarak toplam 320,3 Bitcoin'e ulaştı. Bu miktar, güncel fiyatlarla 33 milyon doların üzerinde bir değere karşılık geliyor.

Şirket 15 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "Sadece nakit rezervinin bir kısmını enflasyona veya para değer kaybına karşı koruma olarak Bitcoin'e ayırmak yerine, şirket amacını hisse başına Bitcoin miktarını maksimize edecek şekilde yeniden konumlandırdı" dedi.

Salmen'e göre Méliuz, planlanan Bitcoin yatırımlarının artık "iş stratejisinin" bir parçası olması nedeniyle Latin Amerika'nın ilk Bitcoin hazine şirketi olma özelliğini taşıyor.

BitcoinTreasuries.NET verilerine göre, e-ticaret platformu MercadoLibre, 31 Mart'ta satın aldığı 157,7 Bitcoin'in ardından 59,2 milyon dolar değerinde 570'in üzerinde Bitcoin ile daha fazla miktarda kripto para birimi bulunduruyor.

Méliuz (CASH3.SA), ilk Bitcoin alımını duyurduğu 6 Mart'tan bu yana Brasil Bolsa Balcão'da en iyi performans gösteren hisse senetlerinden biri oldu. Piyasa verilerine göre şirketin hisse değeri bu tarihten itibaren yüzde 117'den fazla artış gösterdi.

Méliuz'un piyasa değeri şu anda 727,9 Brezilya reali, yani 128 milyon doların üzerinde bulunuyor. Nakit iade programıyla tanınan fintech şirketi, Brezilya genelinde 30 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veriyor.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Brezilya merkezli fintech devinden Bitcoin hamlesi - Son Dakika

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