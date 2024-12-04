Bugün en çok yükselen 3 altcoin! - Son Dakika
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Kripto Para

Bugün en çok yükselen 3 altcoin!

Bugün en çok yükselen 3 altcoin!

Kripto piyasasında altcoin sezonu tüm hızıyla devam ederken, Bitcoin dışındaki pek çok kripto para birimi yükseliş trendinde. İlk 15 altcoin arasında yer alan BNB, Tron ve LEO, özellikle dikkat çekiyor. Bu üç kripto para birimi, güçlü boğa momentumuyla yeni zirvelere ulaştı.

04.12.2024 21:33  Güncelleme: 21:36
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Altcoin sezonu için yatırımcılar heyecanlı bir bekleyiş içerisinde. Biz de bugün tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan 3 altcoin'i sizler için derledik.

BNB (Binance Coin)

BNB, son 24 saatte yüzde 18 değer kazanarak 770 dolara ulaştı ve gün içinde 779 dolarla yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesini (ATH) gördü. Bu hareket, piyasada BNB'ye olan güvenin arttığını ve güçlü bir yükseliş trendinin devam ettiğini gösteriyor.

Önceki zirve olan 721 dolar seviyesi, artık güçlü bir destek noktası olarak kabul ediliyor. Eğer BNB bu seviyeyi koruyabilirse, yükseliş trendi devam edebilir ve yeni zirveler görülebilir. Ancak, kar satışlarıyla 721 doların altına düşmesi durumunda, piyasa algısı değişebilir ve fiyat düzeltmeleri yaşanabilir.

Tron (TRX)

Tron, yüzde 77'lik etkileyici bir artışla 0,39 dolara ulaştı ve gün içinde 0,45 dolarla yeni bir ATH kaydetti. Bununla birlikte, yüzde 9,5'lik bir geri çekilme yaşayan Tron'un 0,30 dolar seviyesinin üzerinde tutunması kritik önem taşıyor.

Eğer TRX, 0,30 dolar psikolojik desteğini koruyabilirse, yükseliş trendi devam edebilir. Bunun yanı sıra, 0,50 dolar seviyesi bir sonraki önemli hedef olarak görülüyor. Ancak bu destek seviyesinin kırılması durumunda, yatırımcılar arasında panik satışları başlayabilir ve piyasa görünümü bozulabilir.

Leo Token (LEO)

LEO, son 24 saatte yüzde 12'lik bir yükselişle 9,87 dolara ulaşarak son bir ay içinde ikinci kez ATH belirledi. Bu yükseliş, yatırımcı ilgisinin yoğun olduğunu ve güçlü bir piyasa talebi bulunduğunu gösteriyor.

LEO'nun kritik destek seviyesi olan 8,86 doların üzerinde kalması, yükselişin sürdürülmesi için önemli. Bu seviyenin korunması durumunda LEO, önümüzdeki haftalarda daha fazla kazanç elde edebilir. Ancak, bu destek seviyesinin altına düşmesi, yükseliş beklentilerini tehlikeye atabilir ve ani bir değer kaybına yol açabilir.

Not: Haberin içerisinde yer alan hiçbir ifade yatırım tavsiyesi içermez. Alım satım işlemlerinde sorumluluk tamamen yatırımcının kendisine aittir.

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Son Dakika Kripto Para Bugün en çok yükselen 3 altcoin! - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ensar Yılmaz:
    Pepe hot bonk lever shıp doge flokı chz 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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