Kripto Para

Bullish dördüncü çeyrekte 564 milyon dolar zarar açıkladı

06.02.2026 11:16
Kurumsal odaklı kripto borsa Bullish, Bitcoin opsiyon işlemlerinde rekor büyüme kaydetmesine rağmen dördüncü çeyrekte ağır bir net zarar bildirdi. Şirketin hisseleri bilanço sonrası sert dalgalanma yaşadı.

Bullish, 2025'in son çeyreğinde yaklaşık 564 milyon dolar net zarar açıkladı. Bir yıl önce aynı dönemde kabaca 159 milyon dolar kâr raporlayan şirket, kripto piyasasındaki son aylardaki satış dalgasının etkisiyle bilançoda ters yüz oldu. Toplam kripto piyasa değerinden bu süreçte 1,9 trilyon doların üzerinde değer silindi.

HİSSELER AÇILIŞ ÖNCESI YÜZDE 11 GERİLEDİ

New York Borsası'nda BLSH koduyla işlem gören Bullish hisseleri, bilanço sonrası volatil bir seyir izledi. Çarşamba günü 27,40 dolardan kapanan hisse, açılış öncesi işlemlerde yüzde 11'e varan düşüş yaşadı.

Manşet rakamları zarara dönse de Bullish, çeyrekte düzeltilmiş gelir ve kârlılık ölçütlerinde rekor seviyeler kaydettiğini vurguladı. Şirket yönetimi bu verileri, temel iş faaliyetlerinin genişlemeye devam ettiğinin göstergesi olarak sundu.

CEO Tom Farley, dijital varlıkların bir "dönüm noktasına" yaklaştığını belirterek finansal aktivitenin giderek daha fazla zincir üstüne taşındığına dikkat çekti. Farley, Bullish'in kurumsal benimsenme arttıkça bu dönüşümden faydalanacak şekilde konumlandığını ifade etti.

OPSİYON PİYASASINDA REKOR BÜYÜME

Şirketin büyüme motorlarından biri opsiyon işlemleri oldu. Bitcoin opsiyon işlem hacmi 9 milyar doları aşarken, açık pozisyon miktarı Ocak sonunda 4 milyar dolarlık rekor seviyeye ulaştı. Bullish, bu rakamlarla Bitcoin opsiyon açık pozisyonunda ikinci büyük borsa konumuna yükseldiğini iddia ediyor.

Bullish ayrıca çeyrek boyunca dijital varlık borsa yatırım ürünleri için lider endeks sağlayıcısı olduğunu açıkladı. Şirket, dünya genelinde piyasaya sürülen 39 yeni kripto odaklı ETF'in 15'ini destekledi. Buna ek olarak ABD'de transfer acentesi kaydı alan Bullish, tokenizasyon ve piyasa altyapısı hizmetlerini genişletme yolunda önemli bir adım attı.

2025 yılının tamamında şirket, 785,5 milyon dolar net zarar raporladı. Bir önceki yıl kâr açıklayan Bullish, düzeltilmiş bazda gelir ve faaliyet kârlılığının yıl içinde iyileştiğini belirtti.

Kripto Para

