Buterin\'den tahmin piyasalarına sert eleştiri

Polymarket'in 45 milyon dolarlık Seri B yatırım turuna katılan ve platformun tartışmalı pazarlarını daha önce savunan Buterin, cuma günü X üzerinden yaptığı paylaşımda tahmin piyasalarının geleceğine ilişkin endişelerini dile getirdi. Buterin, platformların kısa vadeli kripto para fiyat bahisleri, spor bahisleri ve benzeri ürünlere aşırı yoğunlaştığını, bu tür ürünlerin dopamin etkisi yaratmasına rağmen uzun vadeli tatmin ya da toplumsal bilgi değeri taşımadığını savundu.

BUTERİN'İN ÖNERİSİ BELLİ OLDU

Buterin, mevcut piyasa katılımcılarını bilgiyle kâr eden "akıllı yatırımcılar" ve bu kârları finanse eden "para kaybeden" grup olarak ikiye ayırdı. İkinci grubun şu anda perakende bahisçilerden oluştuğunu ve bu dinamiğe bel bağlayan platformların bilgisiz ticareti teşvik eden topluluklar inşa etme riski taşıdığını vurguladı. Buterin, "Ahmakça görüşlere sahip insanlardan para almakta temelden yanlış bir şey yok, ancak buna fazla bağımlı olmanın lanetli bir tarafı var" ifadesini kullandı.

Soruna çözüm olarak Buterin, tahmin piyasalarının genelleştirilmiş riskten korunma araçlarına dönüşmesini öngören bir çerçeve sundu. Bu modelde zincir üstü piyasalar, bölgelere göre ayrıştırılmış mal ve hizmet fiyat endekslerine bağlanacak. Kullanıcılar, kişisel harcama kalıplarını analiz eden yerel yapay zeka dil modelleri aracılığıyla beklenen gelecek harcamalarını temsil eden özelleştirilmiş tahmin piyasası pozisyon sepetleri oluşturacak.