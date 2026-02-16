Buterin'den tahmin piyasalarına sert eleştiri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kripto Para

Buterin'den tahmin piyasalarına sert eleştiri

Buterin\'den tahmin piyasalarına sert eleştiri
16.02.2026 12:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ethereum'un kurucu ortağı Vitalik Buterin, tahmin piyasalarının spekülatif bahislere aşırı yöneldiğini belirterek platformları yapay zeka destekli riskten korunma araçlarına dönüşmeye çağırdı. Buterin, mevcut modelin sektörün uzun vadeli sürdürülebilirliğini tehdit ettiği uyarısında bulundu.

Polymarket'in 45 milyon dolarlık Seri B yatırım turuna katılan ve platformun tartışmalı pazarlarını daha önce savunan Buterin, cuma günü X üzerinden yaptığı paylaşımda tahmin piyasalarının geleceğine ilişkin endişelerini dile getirdi. Buterin, platformların kısa vadeli kripto para fiyat bahisleri, spor bahisleri ve benzeri ürünlere aşırı yoğunlaştığını, bu tür ürünlerin dopamin etkisi yaratmasına rağmen uzun vadeli tatmin ya da toplumsal bilgi değeri taşımadığını savundu.

BUTERİN'İN ÖNERİSİ BELLİ OLDU

Buterin, mevcut piyasa katılımcılarını bilgiyle kâr eden "akıllı yatırımcılar" ve bu kârları finanse eden "para kaybeden" grup olarak ikiye ayırdı. İkinci grubun şu anda perakende bahisçilerden oluştuğunu ve bu dinamiğe bel bağlayan platformların bilgisiz ticareti teşvik eden topluluklar inşa etme riski taşıdığını vurguladı. Buterin, "Ahmakça görüşlere sahip insanlardan para almakta temelden yanlış bir şey yok, ancak buna fazla bağımlı olmanın lanetli bir tarafı var" ifadesini kullandı.

Soruna çözüm olarak Buterin, tahmin piyasalarının genelleştirilmiş riskten korunma araçlarına dönüşmesini öngören bir çerçeve sundu. Bu modelde zincir üstü piyasalar, bölgelere göre ayrıştırılmış mal ve hizmet fiyat endekslerine bağlanacak. Kullanıcılar, kişisel harcama kalıplarını analiz eden yerel yapay zeka dil modelleri aracılığıyla beklenen gelecek harcamalarını temsil eden özelleştirilmiş tahmin piyasası pozisyon sepetleri oluşturacak.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Buterin'den tahmin piyasalarına sert eleştiri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milas’taki zeytinlik katliamında istifa geldi Milas'taki zeytinlik katliamında istifa geldi
Gizlice görüntülerini çektiği genç kadından tekme tokat dayak yedi Gizlice görüntülerini çektiği genç kadından tekme tokat dayak yedi
Bilal Erdoğan: Cumhurbaşkanımızın oğlu olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum Bilal Erdoğan: Cumhurbaşkanımızın oğlu olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum
Vitor Pereira’nın yeni takımı belli oldu Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oldu
Galatasaray-Juventus maçına Hollandalı hakem Galatasaray-Juventus maçına Hollandalı hakem
Kocaelispor 3 puanı 3 golle aldı Kocaelispor 3 puanı 3 golle aldı

12:45
Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı diploma davası 6 Temmuz’a ertelendi
Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı diploma davası 6 Temmuz'a ertelendi
12:07
TBMM’deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım 3 sanık yeniden tutukladı, biri aranıyor
TBMM'deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım! 3 sanık yeniden tutukladı, biri aranıyor
11:37
’OnlyFans’ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi
'OnlyFans'ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi
11:33
Weex “400x“ ürününü tanıttı, kripto fenomenleri akın etti
Weex "400x" ürününü tanıttı, kripto fenomenleri akın etti
11:06
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı Türkiye detayı epey ses getirecek
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı! Türkiye detayı epey ses getirecek
10:26
Büyük skandal böyle görüntülendi Bayrakları astıkları yere bakın
Büyük skandal böyle görüntülendi! Bayrakları astıkları yere bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 13:03:25. #7.11#
SON DAKİKA: Buterin'den tahmin piyasalarına sert eleştiri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.