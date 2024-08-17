Bybit, Arjantin'de gerekli izinleri aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Bybit, Arjantin'de gerekli izinleri aldı

Bybit, Arjantin\'de gerekli izinleri aldı

Kripto para borsası Bybit, Arjantin'de sanal varlık hizmet sağlayıcısı ve kart operatörü olarak kayıtlarını tamamladı. Bu gelişme, şirketin Güney Amerika'daki faaliyetlerini genişletme ve yerel kripto para kullanıcılarına daha fazla hizmet sunma stratejisini destekliyor. Bybit, bu hamlesiyle global uyum ve güvenilir hizmet anlayışını pekiştiriyor.

17.08.2024 13:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto para dünyasının önde gelen isimlerinden Bybit, Arjantin'de önemli bir adım attı. Şirket, ülkenin Finansal Bilgi Birimi tarafından sanal varlık hizmet sağlayıcısı ve kart operatörü olarak tescil edildi. Bu gelişme, Bybit'in Arjantin'deki faaliyetlerini genişletmesine olanak tanırken, ülkenin kripto para piyasasındaki düzenlemelere uyum sağlama çabalarını da gözler önüne seriyor.

Bybit'in Stratejik Genişlemesi Arjantin Piyasasını Canlandırıyor

Arjantin'in kripto para dünyasında attığı önemli adımlardan biri daha gerçekleşti. Ülkenin Finansal Bilgi Birimi (FIU), kripto borsası Bybit'e sanal varlık hizmet sağlayıcısı (VASP) ve kart operatörü olarak faaliyet gösterme izni verdi. Bu gelişme, Bybit'in Arjantin pazarındaki konumunu güçlendirmesine olanak tanıyor.

Arjantin hükümeti, geçtiğimiz Mart ayında başlattığı VASP kayıt süreci ile uluslararası standartlara uyum sağlamayı hedefliyor. Bu hamle, Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) kara para aklama ve terörün finansmanını önleme çabalarıyla paralel ilerliyor. FIU'nun temel görevleri arasında mali suçlarla mücadele ve finansal istihbarat analizi yer alıyor.

Dubai merkezli Bybit, işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük ikinci kripto para borsası konumunda yer alıyor. Şirket, 2022 yılının Haziran ayından bu yana Arjantin'de hizmet veriyor ve kullanıcılarına yerel para birimi ile işlem yapma ve para çekme imkânı sunuyor.

Bybit'in kurucusu ve CEO'su Ben Zhou, Arjantin'deki bu yeni statüyle ilgili açıklamasında, şirketin güvenilir ve erişilebilir dijital varlık hizmetleri sunma vizyonuna vurgu yaptı. Zhou, bu resmi kaydın finansal suçlarla mücadele konusundaki kararlılıklarını pekiştirdiğini ifade etti.

Bybit'in küresel serüveni her zaman sorunsuz ilerlemiyor. Şirket, yasal düzenlemeler nedeniyle 2023 yılının Mayıs ayında Kanada pazarından çekilmek zorunda kaldı. Bununla birlikte Bybit, Fransa'daki faaliyetlerini de durdurdu. Fransız düzenleyicilerin izinsiz faaliyet gösteren şirketler listesine girmesinin ardından, Bybit Fransa'daki durumunu düzeltme sözü verdi. Ülkemizde de hizmet veren Bybit henüz yeni düzenlemelere uyum sağlamadı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından kısa bir süre önce güncellenen "Faaliyette Bulunanlar Listesi"nde Bybit yer almadı.

Sermaye Piyasası Kurulu, Kripto Para, Arjantin, Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bybit, Arjantin'de gerekli izinleri aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:32 Felaketi yaşayan İzmir’den acı görüntüler Araçlar ve evler küle döndü Felaketi yaşayan İzmir'den acı görüntüler! Araçlar ve evler küle döndü
13:11 Hababam Sınıfı’nın ’Bacaksız’ı Tuncay Akça’dan acı haber Hababam Sınıfı'nın 'Bacaksız'ı Tuncay Akça'dan acı haber
12:13 Şehitlerin fotoğraflarının bulunduğu kamyonette 67 kaçak göçmen çıktı Şehitlerin fotoğraflarının bulunduğu kamyonette 67 kaçak göçmen çıktı
11:56 Wanda Nara dudak dudağa Icardi’yi yıkan video Wanda Nara dudak dudağa! Icardi'yi yıkan video
11:49 YRP’den, AK Parti’ye kaptırdığı belediye başkanlarına çağrı: Sizi zor günler bekliyor, baba ocağına gelin tövbe edin YRP'den, AK Parti'ye kaptırdığı belediye başkanlarına çağrı: Sizi zor günler bekliyor, baba ocağına gelin tövbe edin
18:19 TBMM’de kavgaya karışan Alpay Özalan ve Ahmet Şık’a kınama cezası TBMM'de kavgaya karışan Alpay Özalan ve Ahmet Şık'a kınama cezası
18:02 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Meclis’teki kavgaya sessiz kalmadı: Hakaret edersen cevabını da alırsın Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Meclis'teki kavgaya sessiz kalmadı: Hakaret edersen cevabını da alırsın
17:26 6 yıl 9 aya kadar hapsi istenen Mert Hakan Yandaş’tan olay paylaşım 6 yıl 9 aya kadar hapsi istenen Mert Hakan Yandaş'tan olay paylaşım
17:01 Meclis’teki kavga anında oturumu ilk terk eden Bekir Bozdağ oldu Meclis'teki kavga anında oturumu ilk terk eden Bekir Bozdağ oldu
16:53 Mourinho’dan Ferdi ve Fred kararı Fenerbahçe’nin Göztepe maçı kadrosu belli oldu Mourinho'dan Ferdi ve Fred kararı! Fenerbahçe'nin Göztepe maçı kadrosu belli oldu
16:19 Artvin’de dudağını arı sokan adam hayatını kaybetti Artvin'de dudağını arı sokan adam hayatını kaybetti
16:12 Avrupa kupalarında play-off karşılaşmaları oynayacak temsilcilerimizin Süper Lig’deki 3. hafta maçları ertelendi Avrupa kupalarında play-off karşılaşmaları oynayacak temsilcilerimizin Süper Lig'deki 3. hafta maçları ertelendi
16:11 Ercan Ertan: Tiyatroların niteliği düşüyor, seyirci uzaklaşıyor Ercan Ertan: Tiyatroların niteliği düşüyor, seyirci uzaklaşıyor
16:07 İstismar etmek istediği inek tarafından boynuzlanan çıplak adam, ağır yaralandı İstismar etmek istediği inek tarafından boynuzlanan çıplak adam, ağır yaralandı
15:54 Meclis’teki Can Atalay oturumundaki yumruklu kavgaya CHP lideri Özel’den ilk açıklama: İnanılmaz derecede utanç içerisindeyim Meclis'teki Can Atalay oturumundaki yumruklu kavgaya CHP lideri Özel'den ilk açıklama: İnanılmaz derecede utanç içerisindeyim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2024 14:10:48. #1.11#
SON DAKİKA: Bybit, Arjantin'de gerekli izinleri aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement