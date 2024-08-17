Bybit, Arjantin\'de gerekli izinleri aldı

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Kripto para dünyasının önde gelen isimlerinden Bybit, Arjantin'de önemli bir adım attı. Şirket, ülkenin Finansal Bilgi Birimi tarafından sanal varlık hizmet sağlayıcısı ve kart operatörü olarak tescil edildi. Bu gelişme, Bybit'in Arjantin'deki faaliyetlerini genişletmesine olanak tanırken, ülkenin kripto para piyasasındaki düzenlemelere uyum sağlama çabalarını da gözler önüne seriyor.

Bybit'in Stratejik Genişlemesi Arjantin Piyasasını Canlandırıyor

Arjantin'in kripto para dünyasında attığı önemli adımlardan biri daha gerçekleşti. Ülkenin Finansal Bilgi Birimi (FIU), kripto borsası Bybit'e sanal varlık hizmet sağlayıcısı (VASP) ve kart operatörü olarak faaliyet gösterme izni verdi. Bu gelişme, Bybit'in Arjantin pazarındaki konumunu güçlendirmesine olanak tanıyor.

Arjantin hükümeti, geçtiğimiz Mart ayında başlattığı VASP kayıt süreci ile uluslararası standartlara uyum sağlamayı hedefliyor. Bu hamle, Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) kara para aklama ve terörün finansmanını önleme çabalarıyla paralel ilerliyor. FIU'nun temel görevleri arasında mali suçlarla mücadele ve finansal istihbarat analizi yer alıyor.

Dubai merkezli Bybit, işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük ikinci kripto para borsası konumunda yer alıyor. Şirket, 2022 yılının Haziran ayından bu yana Arjantin'de hizmet veriyor ve kullanıcılarına yerel para birimi ile işlem yapma ve para çekme imkânı sunuyor.

Bybit'in kurucusu ve CEO'su Ben Zhou, Arjantin'deki bu yeni statüyle ilgili açıklamasında, şirketin güvenilir ve erişilebilir dijital varlık hizmetleri sunma vizyonuna vurgu yaptı. Zhou, bu resmi kaydın finansal suçlarla mücadele konusundaki kararlılıklarını pekiştirdiğini ifade etti.

Bybit'in küresel serüveni her zaman sorunsuz ilerlemiyor. Şirket, yasal düzenlemeler nedeniyle 2023 yılının Mayıs ayında Kanada pazarından çekilmek zorunda kaldı. Bununla birlikte Bybit, Fransa'daki faaliyetlerini de durdurdu. Fransız düzenleyicilerin izinsiz faaliyet gösteren şirketler listesine girmesinin ardından, Bybit Fransa'daki durumunu düzeltme sözü verdi. Ülkemizde de hizmet veren Bybit henüz yeni düzenlemelere uyum sağlamadı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından kısa bir süre önce güncellenen "Faaliyette Bulunanlar Listesi"nde Bybit yer almadı.