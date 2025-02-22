Bybit CEO'dan korkutucu açıklama: Tarihin en kötü hack saldırısı - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Bybit CEO'dan korkutucu açıklama: Tarihin en kötü hack saldırısı

Geniş Video İzle

Bybit CEO'su Ben Zhou, Ethereum cüzdanındaki büyük hack sonrası 1,4 milyar dolar kaybettiğini açıkladı. Zhou, saldırıyı "tarihin en kötüsü" olarak tanımlayarak, güvenlik önlemlerinin güçlendirileceğini ve para çekme işlemlerinin normale döndüğünü bildirdi.

22.02.2025 09:49  Güncelleme: 11:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bybit'in CEO'su Ben Zhou, platformun Ethereum soğuk cüzdanına yapılan ve yaklaşık 1,4 milyar dolar değerindeki dijital varlıkların çalındığı siber saldırıyı "tarihin en kötü hack'lerinden biri" olarak nitelendirdi. Zhou, saldırı sonrası para çekme işlemlerinin normal kapasiteye döndüğünü ve güvenlik önlemlerinin artırılacağını duyurdu. Bu olay, kripto güvenliği konusundaki endişeleri yeniden gündeme getiriyor.

Bybit CEO'su, Hack Sonrası Güvenlik Önlemlerini Artırma Sözü Verdi

Kripto para borsası Bybit'in Ethereum soğuk cüzdanına düzenlenen siber saldırı, sektör tarihinin en büyük kayıplarından birine yol açtı. Borsa CEO'su Ben Zhou'nun yaptığı açıklamaya göre, saldırganlar yaklaşık 1,4 milyar dolar değerinde Ethereum ve çeşitli dijital varlığı ele geçirdi. Olayın ardından piyasalarda 200 milyon dolar tutarında stETH işlem hacmi kaydedildi.

Saldırının etkilerini hızla kontrol altına aldıklarını belirten Zhou, sadece on iki saat içinde para çekme işlemlerinin normale döndüğünü duyurdu. Kullanıcılarından özür dileyen CEO, "Bu zorlu süreci atlattık. Artık tüm para çekme işlemlerinizi sorunsuz gerçekleştirebilirsiniz. Sistem tam kapasite çalışıyor ve herhangi bir gecikme yaşanmayacağının güvencesini veriyoruz" açıklamasında bulundu.

Borsa yönetimi, yaşanan olayla ilgili kapsamlı bir rapor hazırlanacağını ve güvenlik önlemlerinin artırılacağını duyurdu. Zhou, kriz sürecinde görülmemiş yoğunlukta para çekme talebi aldıklarını ve bu taleplerin yüzde 99,994'ünün başarıyla sonuçlandığını vurguladı.

Bybit ekibinin kriz boyunca kesintisiz çalışarak müşteri sorularını yanıtladığını belirten Zhou, borsanın tüm hizmetlerinin kesintisiz sürdüğünü ifade etti. Şirket, benzer saldırıları önlemek amacıyla ek güvenlik önlemleri alacağını ve kullanıcılarını düzenli olarak bilgilendireceğini taahhüt etti.

Bybit CEO\'dan korkutucu açıklama: Tarihin en kötü hack saldırısı

Kripto Para, Ethereum, CEO, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bybit CEO'dan korkutucu açıklama: Tarihin en kötü hack saldırısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • M Ç:
    1 bucuk da ne 128in yaninda 1 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:24 Mansur Yavaş, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ön Seçimine İlişkin Değerlendirmede Bulundu Mansur Yavaş, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ön Seçimine İlişkin Değerlendirmede Bulundu
13:40 Vurduğu diş hekimi, 2 çocuğunun biyolojik babası çıktı Vurduğu diş hekimi, 2 çocuğunun biyolojik babası çıktı
12:33 İmamoğlu’na sahte diploma soruşturması İmamoğlu'na sahte diploma soruşturması
12:32 Maydonoz Döner operasyonunun detayları MASAK taktiği ortaya çıkardı: RTB Maydonoz Döner operasyonunun detayları! MASAK taktiği ortaya çıkardı: RTB
11:16 Gazze’de son takas İsrailli esir serbest bırakılırken Hamas mensubunu alnından öptü Gazze'de son takas! İsrailli esir serbest bırakılırken Hamas mensubunu alnından öptü
18:23 Ege Denizi’nde Deprem Erken Uyarı Sistemi Kuruldu Ege Denizi'nde Deprem Erken Uyarı Sistemi Kuruldu
18:13 Suriye’de Ahmed Şara’ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur Suriye'de Ahmed Şara'ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur
18:11 HÜDA PAR’dan suç duyurusunda bulanan Atatürkçü Düşünce Derneği’ne cevap HÜDA PAR'dan suç duyurusunda bulanan Atatürkçü Düşünce Derneği'ne cevap
18:08 Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho’nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho'nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz
17:37 Polisten kaçarken pastaneye daldılar Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı Polisten kaçarken pastaneye daldılar! Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı
17:17 Herkes bunu merak ediyor: Eyüpspor-Beşiktaş maçı ertelecek mi Herkes bunu merak ediyor: Eyüpspor-Beşiktaş maçı ertelecek mi?
17:03 Bitcoin neden yükseliyor Bitcoin neden yükseliyor?
16:36 İstanbul’da kar şiddetlendi Şehir Hatları vapur seferleri durduruldu İstanbul'da kar şiddetlendi! Şehir Hatları vapur seferleri durduruldu
16:34 Vatandaşın kar çilesi Patron ’işe gel’ deyince böyle isyan etti Vatandaşın kar çilesi! Patron 'işe gel' deyince böyle isyan etti
16:26 Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a bomba gönderme Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a bomba gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2025 15:57:21. #1.13#
SON DAKİKA: Bybit CEO'dan korkutucu açıklama: Tarihin en kötü hack saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.