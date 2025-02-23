Bybit\'in Ethereum rezervleri yükselişe geçti

Kripto Para

Kripto para borsası Bybit, geçtiğimiz günlerde maruz kaldığı ve 1,4 milyar dolarlık kayba neden olan siber saldırının ardından hızlı bir toparlanma sürecine girdi. Borsa, Ethereum rezervlerini güçlendirmek amacıyla 197 milyon dolar değerinde 71.755 ETH satın alarak piyasaya güven mesajı verdi. CryptoQuant verilerine göre saldırı sonrası 63.807 ETH'ye düşen rezervler, yapılan alımlarla birlikte 160.000 ETH seviyesine yükseldi.

Siber Saldırı Sonrası Bybit Stratejik Hamle İle Güven Tazeledi

Kripto para dünyasının önde gelen borsalarından Bybit, yakın zamanda yaşadığı büyük siber saldırının ardından hızlı bir toparlanma sürecine girdi. CryptoQuant verilerine göre geçtiğimiz günlerde yaşanan ve 1,4 milyar dolarlık zarara yol açan siber saldırı sonrasında, borsanın Ethereum rezervleri 443.691 ETH'den 63.807 ETH'ye düşmüştü.

Yeni açıklanan rakamlara göre Bybit'in Ethereum varlıkları şu anda 160.000 ETH seviyesine yükselmiş durumda. Borsa CEO'su Ben Zhou, siber saldırı sonucunda platform varlıklarının yaklaşık yüzde 70'inin kaybedildiğini doğruladı. Hazırlanan rapora göre saldırganlar, imzalama arayüzünü taklit ederek ve akıllı sözleşme sistemini manipüle ederek bu saldırıyı gerçekleştirdi.

Olaya ilişkin değerlendirmede bulunan Solana'nın kurucu ortağı Anatoly Yakovenko, körü körüne imzalamanın tehlikelerine dikkat çekti. Yakovenko, kullanıcıların rutin işlemlerde hataya düştüğünü belirterek, soğuk depolama sistemlerinin imzalama cihazlarında daha sıkı güvenlik protokollerinin uygulanması gerektiğini vurguladı.

Yaşanan olumsuzluklara rağmen Ethereum'un piyasa değeri güçlü bir direnç gösterdi. CoinGecko verilerine göre saldırı sonrası 2.614 dolara gerileyen ETH fiyatı, kısa sürede toparlanarak 2.804 dolar seviyesine ulaştı. Bu yükselişle Ethereum, kripto para piyasasında yüzde 4'ün üzerinde değer kazanarak en iyi performans gösteren varlıklar arasında yer aldı.

Lookonchain'in raporuna göre Bybit, güven tazeleme hamlesinin bir parçası olarak toplam 197 milyon dolar değerinde 71.755 Ethereum satın aldı. Bu stratejik hamle, borsanın rezervlerini güçlendirme ve piyasa güvenini yeniden tesis etme çabalarının somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.