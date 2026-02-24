Canaan, Cipher Mining\'in Batı Teksas\'taki Bitcoin madencilik projelerindeki payını satın aldı

Canaan'ın yaptığı açıklamaya göre satın alım, Alborz LLC, Bear LLC ve Chief Mountain LLC'den oluşan ve toplam 120 MW güç kapasitesine sahip ABC Projelerini kapsıyor. Tesisler, yaklaşık 4,4 EH/s toplam çalışma hashrate'i destekliyor. Projelerdeki yüzde 51'lik pay ise Canaan'ın ortağı WindHQ'da kalmaya devam edecek.

ANLAŞMANIN DETAYLARI BELLİ OLDU

Canaan, anlaşma kapsamında Cipher Mining'e toplam 806.439.900 adet A Sınıfı hisse ihraç etti. Bu hisseler, tanesi 0,7394 dolar fiyatlı 53.762.660 Amerikan Emanet Hissesine (ADS) karşılık geliyor ve toplam bedel yaklaşık 39,75 milyon doları buluyor. Hisseler altı aylık bir satış yasağına tabi.

Canaan Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Nangeng Zhang, satın alımın şirketin Kuzey Amerika'daki dijital varlık ayak izini genişletmeye yönelik önemli bir adım olduğunu belirtti. Zhang, "Teksas'taki yüksek kaliteli ve düşük maliyetli enerji varlıklarına yaptığımız bu yatırım, uzun vadeli verimlilik ve ölçek hedefimizle örtüşüyor" dedi.

Anlaşma, Canaan'ın fırsatçı ve varlık-hafif enerji yaklaşımından sistematik bir yukarı akış enerji geliştirme modeline geçiş stratejisiyle uyumlu. Şirket, doğrudan ABD enerji uygulamalarına odaklanarak Bitcoin madenciliğini yapay zeka ve yüksek performanslı bilişim (HPC) veri merkezi hizmetleriyle entegre etmeyi planlıyor. Canaan, 2026 sonuna kadar gigawatt ölçeğinde bir proje hattı oluşturmayı hedefliyor.

Şirket bu ayın başında açıkladığı dördüncü çeyrek sonuçlarında 196 milyon dolar gelir elde ettiğini bildirmişti. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 121'lik bir artışa ve şirketin üç yıl içindeki en güçlü çeyrek satışlarına karşılık geliyor. Öte yandan Canaan'ın Nasdaq'ta işlem gören hisseleri pazartesi günü yüzde 5,71 düşüşle kapandı ve son bir ayda yüzde 41 değer kaybetti.