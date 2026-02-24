Canaan, Cipher Mining'in Batı Teksas'taki Bitcoin madencilik projelerindeki payını satın aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Canaan, Cipher Mining'in Batı Teksas'taki Bitcoin madencilik projelerindeki payını satın aldı

Canaan, Cipher Mining\'in Batı Teksas\'taki Bitcoin madencilik projelerindeki payını satın aldı
24.02.2026 17:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin merkezli madencilik donanımı üreticisi Canaan, Cipher Mining'in Batı Teksas'taki üç Bitcoin madencilik projesindeki yüzde 49'luk payını yaklaşık 40 milyon dolarlık bir anlaşmayla devraldığını duyurdu. Şirket, bu satın alımı stratejik bir genişleme adımı olarak nitelendirdi.

Canaan'ın yaptığı açıklamaya göre satın alım, Alborz LLC, Bear LLC ve Chief Mountain LLC'den oluşan ve toplam 120 MW güç kapasitesine sahip ABC Projelerini kapsıyor. Tesisler, yaklaşık 4,4 EH/s toplam çalışma hashrate'i destekliyor. Projelerdeki yüzde 51'lik pay ise Canaan'ın ortağı WindHQ'da kalmaya devam edecek.

ANLAŞMANIN DETAYLARI BELLİ OLDU

Canaan, anlaşma kapsamında Cipher Mining'e toplam 806.439.900 adet A Sınıfı hisse ihraç etti. Bu hisseler, tanesi 0,7394 dolar fiyatlı 53.762.660 Amerikan Emanet Hissesine (ADS) karşılık geliyor ve toplam bedel yaklaşık 39,75 milyon doları buluyor. Hisseler altı aylık bir satış yasağına tabi.

Canaan Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Nangeng Zhang, satın alımın şirketin Kuzey Amerika'daki dijital varlık ayak izini genişletmeye yönelik önemli bir adım olduğunu belirtti. Zhang, "Teksas'taki yüksek kaliteli ve düşük maliyetli enerji varlıklarına yaptığımız bu yatırım, uzun vadeli verimlilik ve ölçek hedefimizle örtüşüyor" dedi.

Anlaşma, Canaan'ın fırsatçı ve varlık-hafif enerji yaklaşımından sistematik bir yukarı akış enerji geliştirme modeline geçiş stratejisiyle uyumlu. Şirket, doğrudan ABD enerji uygulamalarına odaklanarak Bitcoin madenciliğini yapay zeka ve yüksek performanslı bilişim (HPC) veri merkezi hizmetleriyle entegre etmeyi planlıyor. Canaan, 2026 sonuna kadar gigawatt ölçeğinde bir proje hattı oluşturmayı hedefliyor.

Şirket bu ayın başında açıkladığı dördüncü çeyrek sonuçlarında 196 milyon dolar gelir elde ettiğini bildirmişti. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 121'lik bir artışa ve şirketin üç yıl içindeki en güçlü çeyrek satışlarına karşılık geliyor. Öte yandan Canaan'ın Nasdaq'ta işlem gören hisseleri pazartesi günü yüzde 5,71 düşüşle kapandı ve son bir ayda yüzde 41 değer kaybetti.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Canaan, Cipher Mining'in Batı Teksas'taki Bitcoin madencilik projelerindeki payını satın aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’dan herkesi ters köşe yapacak sözler İran'dan herkesi ters köşe yapacak sözler
Ürdün’den ABD ve İsrail’e kapıları kapatan karar: Hava sahasını kullanmaya izin yok Ürdün'den ABD ve İsrail'e kapıları kapatan karar: Hava sahasını kullanmaya izin yok
Acun Ilıcalı’nın Hull City’si sonunda galibiyeti hatırladı Acun Ilıcalı'nın Hull City'si sonunda galibiyeti hatırladı
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan’dan vefasızlık sitemi: Mesaj bile atmayanlar oldu Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan vefasızlık sitemi: Mesaj bile atmayanlar oldu
Hasbi Dede hakkında “çocuğa karşı cinsel taciz“ suçundan dava Hasbi Dede hakkında "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan dava
Adana’da 2 motosiklet çarpıştı: Kaza anı kamerada Adana'da 2 motosiklet çarpıştı: Kaza anı kamerada

21:30
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek PFDK’ya sevk edildi
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek PFDK'ya sevk edildi
20:59
Arakçi’den bölgeyi sarsacak çıkış: ABD üsleri meşru hedefimiz olur
Arakçi'den bölgeyi sarsacak çıkış: ABD üsleri meşru hedefimiz olur
20:58
Süper Lig’in en verimli transferi belli oldu
Süper Lig'in en verimli transferi belli oldu
20:20
Erdoğan, açılan formayı görünce konuşmasını böyle kesti
Erdoğan, açılan formayı görünce konuşmasını böyle kesti
19:33
İsveç’te skandal çıkış: Bunu yapamayan Müslümanlar, ülkemizi terk etsin
İsveç'te skandal çıkış: Bunu yapamayan Müslümanlar, ülkemizi terk etsin
18:32
Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti: Savurduğum cisim İkra’ya geldi
Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti: Savurduğum cisim İkra'ya geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 21:46:07. #7.13#
SON DAKİKA: Canaan, Cipher Mining'in Batı Teksas'taki Bitcoin madencilik projelerindeki payını satın aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.