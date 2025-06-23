Canaan yeniden Bitcoin madenciliğine yöneldi

Dünyanın önde gelen Bitcoin madenciliği donanımı üreticilerinden Canaan, stratejik bir karar alarak yapay zeka çip üretiminden tamamen çekildiğini açıkladı. Şirket aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nde başlattığı pilot üretim sürecini başarıyla tamamladığını duyurdu.

Bitcoin ASIC devi Canaan AI Alanından Çekildi

Bitcoin madencilik donanımları alanında önde gelen firmalardan Canaan, operasyonel odağını yeniden şekillendiren önemli stratejik adımlar attığını duyurdu. Şirket, Amerika Birleşik Devletleri'nde başlattığı pilot üretim sürecini başarıyla tamamlarken aynı zamanda yapay zeka çip geliştirme faaliyetlerine son verdiğini açıkladı. Bu karar, Canaan'ın kaynaklarını ve enerjisini tamamen temel yetkinlik alanı olan kripto para madenciliği altyapısına yönlendirme niyetini ortaya koyuyor.

Şirketin CEO'su Nangeng Zhang, yapılan düzenlemenin Canaan için en doğru stratejik yol olduğunu belirtti. Zhang, kripto para altyapısı ve Bitcoin madenciliği alanlarındaki mevcut güçlerine daha fazla odaklanarak yola devam edeceklerini vurguladı. Yapılan açıklamalarda, ABD'de üretim yapmanın maliyetlerinin Asya'ya kıyasla daha yüksek olduğu kabul edilmekle birlikte, bu girişimin sadece gümrük vergilerine karşı bir önlem olmanın ötesinde, uzun vadeli dayanıklılık için stratejik bir yatırım olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Son dönemde değişen politikalarla birlikte Kuzey Amerika pazarında üretim yapmak, şirkete birçok avantaj sunuyor. Bu avantajlar arasında teslimat sürelerinin kısalması, yerel müşteri taleplerine daha hızlı yanıt verilebilmesi ve olası jeopolitik risklere veya düzenleyici değişikliklere karşı daha esnek bir yapıya kavuşulması bulunuyor. Canaan'ın bu adımı, sektördeki diğer büyük üreticiler olan Bitmain ve MicroBT'nin de üretimi ABD'ye taşıma yönündeki eğilimleriyle paralellik gösteriyor.

Canaan yetkilileri, ABD'deki genişlemenin maliyet yönetimi, müşteri talepleri ve gümrük vergisi ortamının netleşmesi gibi ticari faktörlere bağlı olacağını belirtti. Şirketin Malezya'da üretilen mevcut ürünlerinin yüzde 10'luk bir gümrük vergisine tabi olduğu, ancak ithal edilen bileşenler için vergi durumunun belirsizliğinin bütçe planlamasını zorlaştırdığı bildirildi. Şirket ayrıca, ABD'nin ulusal güvenlik standartlarına tam uyum sağlama taahhüdü vererek, teknoloji ve güvenlik alanında gelişen tüm yerel düzenlemelere uygun faaliyet göstereceklerini vurguladı.