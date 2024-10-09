Canary Capital'den XRP ETF hamlesi - Son Dakika
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Kripto Para

Canary Capital'den XRP ETF hamlesi

Canary Capital\'den XRP ETF hamlesi

Kripto yatırım firması Canary Capital, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) spot XRP borsada işlem gören fon (ETF) başvurusu yaptı. Bu hamle, Bitwise'ın geçen haftaki başvurusunun ardından gelerek XRP ETF yarışında ikinci firma olarak öne çıkıyor. Canary Capital'in bu girişimi kripto para piyasasındaki düzenleyici ortamın gelişimine işaret ediyor.

09.10.2024 13:27
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Kripto para dünyasında yeni bir gelişme yaşanıyor. Canary Capital'in SEC'e yaptığı spot XRP ETF başvurusu yatırımcılara geleneksel aracı kurumlar üzerinden XRP piyasasına erişim imkanı sunmayı hedefliyor. Bu hamle kripto para birimlerinin ana akım finans dünyasına entegrasyonunda önemli bir adım olarak görülüyor ve sektördeki rekabeti kızıştırıyor.

XRP Yatırımcıları İçin Yeni Dönem

Canary Capital SEC'e sunduğu S-1 tescil beyanında, Canary XRP ETF'nin yatırımcılara "XRP'yi doğrudan edinme ve tutmanın potansiyel giriş engellerini veya risklerini yaşamadan geleneksel bir aracı kurum hesabı aracılığıyla XRP piyasasına erişim fırsatı" sunacağını belirtti. ETF için henüz bir saklama kuruluşu veya yönetici belirtilmedi.

Canary Capital kurucusu Steven McClurg "Bitcoin ve Ethereum'un ötesinde kripto paralara sofistike erişim için yatırımcılardan gelen artan taleple birlikte daha ilerici bir düzenleyici ortamın cesaret verici işaretlerini görüyoruz." dedi. McClurg özellikle "kurumsal düzeyde Blockchain çözümlerine ve XRP gibi yerel tokenlarına erişim arayan yatırımcılar" olduğunu vurguladı.

Bu gelişme, kripto para sektöründe önemli bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. XRP ETF'lerin onaylanması durumunda yatırımcılar, doğrudan XRP satın almak ve saklamak zorunda kalmadan bu kripto para birimine yatırım yapabilecekler. Bu durum XRP'nin likiditesini artırabilir ve kurumsal yatırımcıların ilgisini çekebilir.

Canary Capital hamlesi Bitwise'ın geçen hafta S-1 tescil beyanını sunmasının ardından geliyor. Bu durum XRP ETF'lere yönelik artan ilginin bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Şu ana kadar SEC tarafından spot XRP ETF onaylanmadı ve onaylanması durumunda bazı zorluklarla karşılaşabilir.

SEC'in Ripple ile devam eden hukuki mücadelesi bu sürecin önemli bir parçasını oluşturuyor. SEC, Ripple'ı XRP satışı yoluyla 1,3 milyar dolar toplamakla suçluyor ve XRP'yi kayıtsız bir menkul kıymet olarak görüyor. Bu dava sonuçlanmadan SEC'nin XRP ETF'leri onaylayıp onaylamayacağı belirsizliğini koruyor.

Buna rağmen Canary Capital ve Bitwise gibi firmaların XRP ETF başvuruları yapması sektörde iyimser bir havanın oluşmasına neden oluyor. Bu girişimler kripto para birimlerinin geleneksel finans araçlarıyla entegrasyonunu hızlandırabilir ve XRP'nin kurumsal yatırımcılar tarafından daha fazla benimsenmesini sağlayabilir.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Blockchain, Ethereum, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Canary Capital'den XRP ETF hamlesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Canary Capital'den XRP ETF hamlesi - Son Dakika
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