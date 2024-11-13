Canary Capital kripto para ETF ailesini büyütüyor - Son Dakika
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Canary Capital kripto para ETF ailesini büyütüyor

Canary Capital kripto para ETF ailesini büyütüyor

Canary Capital, kripto para dünyasında bir ilke imza atarak Hedera (HBAR) için spot borsa yatırım fonu başvurusunu ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sundu. Başvuru, türevler veya vadeli işlemler kullanmadan doğrudan HBAR tutmayı hedefliyor. Bu gelişme, SEC'in spot kripto ETF'lerine yönelik tutumunda yeni bir sayfa açabilir.

13.11.2024 10:42
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Kripto varlık alanında önemli bir dönüm noktası. Daha önce Litecoin, Solana ve XRP için ETF başvurularında bulunan Canary Capital, şimdi de Hedera ekosisteminin yerel varlığı HBAR için ilk spot ETF başvurusunu gerçekleştirdi.

Hedera Ekosistemi ETF Pazarına Adım Atıyor

Salı günü SEC'e sunulan S-1 tescil beyanında, fonun Hedera Network'ün yerel varlığının değerine doğrudan maruz kalma sağlayacağı belirtildi. HBAR, Hashgraph konsensus algoritmasını kullanan merkezi olmayan bir halka açık ağ olan Hedera Network'ün yerel dijital varlığı olarak biliniyor.

Başvurunun zamanlaması, ABD'deki başkanlık seçimleri ve olası yönetim değişikliği ile yakından ilişkilendiriliyor. ETF Store Başkanı Nate Geraci, kripto şirketlerinin yeni Trump yönetimi altında SEC'in yaklaşımını test etme girişimlerinin artacağını öngörüyor.

SEC'nin kripto ETF'lerine yönelik tutumu son dönemde değişiklik gösterdi. Kurum, bu yılın başlarında 11 spot Bitcoin ETF'sini ve ardından sekiz Ethereum ETF'sini onayladı. Bu gelişmeler, kripto varlıklarının geleneksel finans sistemine entegrasyonunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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