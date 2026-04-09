Canary Capital’dan PEPE ETF başvurusu

Varlık yönetim şirketi Canary Capital, "Canary PEPE ETF" adıyla bir spot borsa yatırım fonu kurmak için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) S-1 formu sundu. Fon, Pepe tokenının fiyat hareketlerini takip edecek. PEPE varlıklarının tamamı bir saklama kuruluşu tarafından tutulacak. Başvuruda ayrıca ETF'nin, varlıklarının yüzde 5'ine kadar Ethereum ağı işlem ücretlerini karşılamak amacıyla ETH tutabileceği belirtildi.

XRP, Solana, Hedera ve Sei takip eden kripto ETF'leri de sunan Canary Capital, son aylarda birçok niş kripto ETF ürünü için başvuru yaptı. Şirket, Kasım 2025'te piyasa değerine göre 353. sıradaki memecoin Mog Coin için de ETF başvurusunda bulunmuştu.

2024'te sosyal medyada geniş kitleye ulaşan PEPE, piyasa değeri sıralamasında 45. konumda yer alıyor. Token, en büyük memecoin olan Dogecoin'in piyasa değerinin yaklaşık yüzde 9'u büyüklüğüne sahip. Piyasa verilerine göre PEPE, Aralık 2024'teki tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,00002368 dolardan yaklaşık yüzde 85 geriledi.

Bu tablo, Grayscale'in Dogecoin ETF'sinden alınan derslerle birlikte okunuyor. ETF analisti Eric Balchunas, söz konusu fonun piyasaya çıktığı Kasım ayında günlük en az 12 milyon dolar hacim görmesini beklediğini belirtmişti. Ancak fon ilk gün yalnızca 1,4 milyon dolar hacim gördü.

Başvuruda konsantrasyon riski de öne çıkan uyarılar arasında yer aldı. Zincir üzeri verilere göre PEPE'nin 513.392 tutucusu bulunuyor. Canary Capital, token sahipliğinin "yoğun biçimde konsantre" olduğu uyarısında bulundu. "Ocak 2026 itibarıyla en büyük on PEPE cüzdan adresi toplam dolaşımdaki arzın yaklaşık yüzde 41'ini birlikte tutuyordu." ifadesi başvuruda yer aldı.

BAŞVURULAR ALTCOİN SEZONUNU BELİRLEYEBİLİR

Analistler, bir sonraki altcoin döngüsünün kripto ETF'lerinin daha riskli varlıklara doğru genişlemesiyle şekillenebileceğini öngörmüştü. Bitwise'ın yatırım direktörü Matt Hougan ise mart ayında klasik altcoin döngülerinin sona erdiğini savundu. Hougan'a göre kurumsal yatırımcılar artık getiri sağlayan dijital araçlara ya da gelir yaratan kripto varlıklarına odaklanıyor.

Sygnum Bank'ın yatırım direktörü Fabian Dori, 2026'da ABD kripto düzenlemelerinin etkisiyle yeni ETF başvurularının belirgin biçimde artmasını beklediğini aktardı. Dori, "Clarity Act'ın geçmesi ihtimali temelinde yeni başvuruların Bitcoin ve Ethereum'un ötesine geçmeye devam etmesini bekliyoruz." dedi. Ancak ABD CLARITY Yasası, özellikle stablecoin getirileri konusundaki anlaşmazlık nedeniyle öngörülen hızda ilerleyemedi. Canary Capital başvurusu da ABD'de Pepe ve Ethereum ağına ilişkin düzenlemelerin "gelişmeye devam ettiğini" belirterek bu durumun talep üzerinde baskı oluşturabileceği uyarısında bulundu.