Cango bilançosunu güçlendirmek için 4.451 BTC sattı
Kripto Para

Cango bilançosunu güçlendirmek için 4.451 BTC sattı

Cango bilançosunu güçlendirmek için 4.451 BTC sattı
10.02.2026 09:27
Bitcoin madencisi Cango, hafta sonu gerçekleştirdiği 4.451 BTC'lik satıştan yaklaşık 305 milyon dolar gelir elde etti. Şirket, elde ettiği fonları Bitcoin teminatlı kredi borcunun ödenmesine ayırırken yapay zekâ altyapısına yönelik stratejik dönüşümünü hızlandırdığını duyurdu.

Cango, yaptığı açıklamada, işlemin Tether'in USDT stablecoini üzerinden tamamlandığını ve net gelirin yaklaşık 305 milyon dolar olduğunu bildirdi. Şirketten yapılan açıklamaya göre, elde edilen tutarın tamamı Bitcoin varlıklarıyla teminatlandırılmış borcun geri ödemesinde kullanıldı. Bu adım, volatil madencilik ekonomisi koşullarında şirketin kaldıraç oranını düşürmeyi hedefliyor.

Şirket, satışın piyasa koşullarının değerlendirilmesinin ardından yönetim kurulu onayıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Söz konusu satışın madencilikten geri adım değil bilanço düzenlemesi niteliğinde olduğu vurgulandı. Cango, Bitcoin operasyonlarına bağlılığını sürdürürken yeni büyüme girişimleri için sermaye esnekliğini önceliklendirdiğini ifade etti.

YAPAY ZEKÂ ALTYAPISINA STRATEJİK DÖNÜŞÜM

Elde edilen gelirin, Cango'nun yapay zekâ hesaplama alanındaki genişlemesini de desteklemesi bekleniyor. Şirket, mevcut elektrik şebekesine bağlı tesislerinde modüler ve konteyner tabanlı GPU altyapısı konuşlandırmayı planlıyor. İlk aşamada küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik çıkarım kapasitesine odaklanılacak, sonraki aşamada ise dağıtık kaynakları koordine edecek bir yazılım katmanı geliştirilecek.

Cango, bu dönüşümü desteklemek üzere Jack Jin'i yapay zekâ iş biriminin baş teknoloji sorumlusu (CTO) olarak atadı. Jin, daha önce Zoom Communications'da büyük ölçekli GPU altyapısı ve orkestrasyon sistemleri üzerinde çalışmıştı.

MADENCİLER YAPAY ZEKÂYA YÖNELİYOR

Bu hamle, Cango'yu halka açık madencilik şirketleri arasında yapay zekâ ve yüksek performanslı hesaplamaya yönelen büyüyen bir grubun içine yerleştiriyor. Söz konusu şirketler, gelir akışını çeşitlendirmek ve Bitcoin fiyat döngülerine bağımlılığı azaltmak amacıyla bu alana yatırım yapıyor.

Bernstein ve JPMorgan analistleri, madencilerin güvence altına alınmış enerji erişimi ve mevcut altyapılarının bu alanda rekabet avantajı sağladığına dikkat çekti. IREN, Riot Platforms, CleanSpark, Core Scientific, TeraWulf, Bitfarms ve HIVE gibi şirketler, son çeyreklerde yapay zekâ ile ilgili girişimlerini ilerletmeye devam ediyor.

Bu sektörel eğilim, madencilik hisselerinin değerlendirilme biçimini de dönüştürmeye başladı. Bazı yatırımcı ve analistler, doğrudan Bitcoin fiyat hassasiyetine daha az, yapay zekâ iş yüklerine bağlı uzun vadeli opsiyonelliğe daha fazla odaklanıyor. Cango, Bitcoin satışının bu değişen denklemi yansıttığını ve dijital altyapı talebinin bir sonraki evresine hazırlanırken bilanço esnekliğine öncelik verdiğini belirtti.

Cango, 2024 yılının sonlarında eski otomotiv odaklı iş yapısını yeniden düzenleyerek Bitcoin madenciliğine girmiş ve 2025 yılını 7.500 BTC'nin üzerinde rezervle kapatmıştı. Şirket, madencilik ölçeğini ve verimliliğini korurken yapay zekâ stratejisini ilerletmeyi sürdüreceğini açıkladı.

