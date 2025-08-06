Cango Bitcoin madenciliğinde rekor kırmaya devam ediyor - Son Dakika
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Cango Bitcoin madenciliğinde rekor kırmaya devam ediyor

Cango Bitcoin madenciliğinde rekor kırmaya devam ediyor
06.08.2025 13:35
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Çin merkezli Cango, Temmuz 2025'te 650,5 adet Bitcoin üreterek kripto madenciliğinde dikkat çekici bir büyüme ivmesi yakaladı ve toplam Bitcoin varlığını 4.529,7 BTC'ye taşıdı. Şirket, agresif yatırımları ve büyüme stratejisiyle halka açık en büyük Bitcoin sahipleri arasına adını yazdırdı.

Çin'in önde gelen finans ve teknoloji şirketlerinden Cango, otomotiv finansmanından tamamen çıkarak kripto para madenciliğine odaklanmasının ardından, Temmuz ayında gerçekleştirdiği rekor Bitcoin üretimiyle sektörde dikkatleri üzerine topladı. Şirketin stratejik dönüşümü, üretim kapasitesindeki hızlı artış ve bilanço büyüklüğüyle birleşerek Cango'yu kripto sektöründe küresel çapta ön plana çıkardı.

Cango Temmuz'da 650,5 Bitcoin Üretimi Gerçekleştirdi

Çin merkezli Cango, otomotiv finansmanından kripto para madenciliğine odaklanmasının ardından Temmuz 2025'te 650,5 adet Bitcoin (BTC) üretti. Bu miktar, bir önceki ay olan Haziran'da kaydedilen 450 BTC'ye göre ciddi bir artış anlamına geliyor. Sektör raporlarına göre Cango, Nisan ve Mayıs aylarında toplam 954,5 BTC üretmişti. Böylece şirket, üç aylık dönemde toplamda binlerce BTC elde etmiş oldu.

Cango'nun sahip olduğu Bitcoin miktarı 4.529,7'ye ulaşırken, bu varlığın piyasa değeri yaklaşık 512 milyon dolar seviyesine çıktı. Şirket, halka açık en büyük Bitcoin sahipleri arasında yer alarak, GameStop ve ProCap BTC gibi devlere yaklaşmayı başardı.

Bu büyümede, Bitmain'den alınan ve toplamda 32 exahash/sn (EH/s) işlem gücüne sahip madencilik cihazlarının büyük etkisi oldu. Cango, 256 milyon dolarlık bu yatırımı, Kasım 2024'te duyurduğu 400 milyon dolarlık genişleme stratejisinin bir parçası olarak gerçekleştirdi. Böylece şirket, otomotiv sektöründen tamamen çekilip dijital varlık yönetimi ve kripto para madenciliğine tam anlamıyla yöneldi.

Cango'nun köklü değişimi, Çin'in kripto ekosisteminde de dikkat çekici bir yer edinmesine neden oldu. Şirketin merkezi Çin'de olmasına rağmen ülkede Bitcoin madenciliği 2021 yılında yasaklanmıştı. Ancak Cango, mevcut dijital varlık altyapısını ve yönetim deneyimini kullanarak, Bitcoin madenciliğinde hızlı bir büyüme yakaladı.

Şirketin hisse performansı da bu dönüşümden olumlu etkilendi. Yılın başından bu yana değer kaybı yaşasa da Cango hisseleri son 12 ayda yüzde 158 oranında artış gösterdi. Bu yükselişte, kripto para madenciliğine geçiş kararının duyurulduğu dönemin etkili olduğu belirtiliyor.

Uzmanlar, Cango'nun bu stratejik değişimiyle Çin'in kripto para alanındaki görünürlüğünün yeniden arttığına dikkat çekiyor. Sektör raporlarında, 2021 sonrası hashrate'in büyük bölümünün Kazakistan ve Kuzey Amerika'ya taşındığı ancak Çin menşeli bazı şirketlerin teknolojik ve finansal kabiliyetleri sayesinde sektörde rekabetçi olmayı sürdürdüğü ifade ediliyor.

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Son Dakika Kripto Para Cango Bitcoin madenciliğinde rekor kırmaya devam ediyor - Son Dakika

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