Cango, Bitcoin madenciliğindeki ilk yılını 452,8 milyon dolar zararla kapattı

Cango Inc. 2025 yılına ait denetlenmemiş mali sonuçlarını açıkladı. Bitcoin madenciliğine geçişinin ilk tam yılında şirket, 688,1 milyon dolar gelir elde etmesine karşın 452,8 milyon dolar net zarar kaydetti. Toplam gelirin yüzde 98'inden fazlasını oluşturan 675,5 milyon dolar madencilik faaliyetlerinden geldi.

Kasım 2024'te 32 EH/s hesaplama gücü satın alarak madencilik sektörüne giren Cango, Kuzey Amerika, Orta Doğu, Güney Amerika ve Doğu Afrika'da operasyonlarını sürdürüyor. Şirketin uluslararası otomobil ticareti kolu ise dördüncü çeyrekte 4,8 milyon dolar gelir katkısı sağladı.

CFO Michael Zhang, yıllık net zararı tekrarlanmayan dönüşüm maliyetleri ve piyasa kaynaklı gerçeğe uygun değer düzeltmelerine bağladı. Şirketin 2025 yılı toplam faaliyet giderleri 1,1 milyar dolara ulaştı. Dördüncü çeyrek giderleri ise 456 milyon doları buldu. Söz konusu tutarın 81,4 milyon doları madencilik cihazları değer düşüklüğünden, 171,4 milyon doları da Bitcoin teminatlarındaki gerçeğe uygun değer kaybından kaynaklandı.

Cango, 2025 yılında günde ortalama 18,07 BTC olmak üzere toplam 6.594,6 BTC üretti. Dördüncü çeyrekte üretim günlük 18,68 BTC'ye yüselerek çeyreklik bazda 1.718,3 BTC'ye ulaştı. Aralık 2024'teki kuruluşundan bu yana şirketin kümülatif üretimi 7.528,4 BTC olarak raporlandı.

YAPAY ZEKA ALTYAPISINA STRATEJİK GEÇİŞ

Mali sonuçların açıklanmasının ardından Cango, yapay zeka altyapısına yönelik stratejik dönüşümünü hızlandırdığını duyurdu. Şirket, geçen ay yaklaşık 305 milyon dolar değerinde Bitcoin satarak dijital varlık rezervlerini yüzde 60 azalttı. Satıştan elde edilen gelir, borç geri ödemeleri ve yapay zeka bilgi işlem kapasitesine yatırım için kullanılacak.

CEO Paul Yu, "EcoHash aracılığıyla ölçeklenebilir bilgi işlem ve enerji ağlarındaki uzmanlığımızı esnek ve uygun maliyetli yapay zeka çıkarım çözümleri sunmak için kullanıyoruz." dedi.

Cango, Bitcoin hazinelerini satarak veri merkezi ve yapay zeka altyapısına yönelen halka açık madencilik şirketleri arasına katıldı. Core Scientific, 2026 yılında Bitcoin varlıklarının "büyük bölümünü" satmayı planlarken en büyük halka açık Bitcoin madencisi MARA Holdings da bu ay SEC'e sunduğu 10-K dosyasında biriktirdiği rezervlerin satışına izin veren genişletilmiş bir hazine politikası benimsedi.