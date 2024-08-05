Capula cephesinden milyonlarca dolarlık Bitcoin ETF yatırımı - Son Dakika
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Kripto Para

Capula cephesinden milyonlarca dolarlık Bitcoin ETF yatırımı

Capula cephesinden milyonlarca dolarlık Bitcoin ETF yatırımı

Londra merkezli hedge fon devi Capula Investment Management, spot Bitcoin ETF pazarında büyük bir yatırımla öne çıkıyor. Şirket, BlackRock ve Fidelity tarafından ihraç edilen ETF'ler üzerinden 464 milyon dolarlık bir portföy oluşturdu. Bu yatırım, son dönemdeki Bitcoin değer kaybına rağmen Capula'nın sektördeki güçlü konumunu pekiştiriyor.

05.08.2024 23:03
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Finans dünyasının saygın isimlerinden Capula Investment Management, kripto para piyasasında ciddi bir varlık göstermeye başladı. Londra merkezli hedge fon şirketi, Bitcoin odaklı borsa yatırım fonlarına (ETF) 464 milyon dolarlık yatırım yaptığını açıkladı. Bu hamle, geleneksel finans kurumlarının dijital varlıklara olan ilgisinin artarak devam ettiğini gözler önüne sererken, sektördeki dönüşümün de bir işareti olarak yorumlanıyor.

Capula Investment Management Bitcoin ETF Yatırımlarıyla Dikkat Çekiyor

Finansal piyasaların önde gelen oyuncularından Capula Investment Management, dijital varlık dünyasına büyük bir adım attı. İngiltere'nin başkentinde faaliyet gösteren bu hedge fon şirketi, Amerika Birleşik Devletleri'nin finans otoritesine sunduğu son bildirimde, Bitcoin odaklı borsa yatırım fonlarına (ETF) yaptığı yatırımın boyutunu gözler önüne serdi.

Gün içinde Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) iletilen raporda Capula'nın spot Bitcoin ETF'lerine yaklaşık 464 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirdiği açıklandı. Bu yatırımların önemli bir kısmı, finans dünyasının devleri arasında yer alan BlackRock ve Fidelity'nin sunduğu Bitcoin tabanlı ETF'lere yönlendirildi.

Kripto para piyasasındaki dalgalanmalar Capula'nın portföyünü etkilemekten geri kalmadı. Bitcoin'in son dönemde yaşadığı değer kaybı nedeniyle, şirketin bu alandaki yatırımlarının toplam değeri 30 Haziran itibarıyla 420 milyon dolara geriledi.

Avrupa'nın yatırım dünyasında saygın bir konuma sahip olan Capula, bu hamleyle kripto varlıklara olan ilgisini açıkça ortaya koydu. Sektördeki diğer büyük oyuncuların da benzer adımlar attığı görülüyor. Örneğin Millennium Management gibi tanınmış hedge fonlarının, yılın başından bu yana kripto para birimlerine dayalı ETF'lere toplamda 2 milyar dolara yakın yatırım yaptığı biliniyor.

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Son Dakika Kripto Para Capula cephesinden milyonlarca dolarlık Bitcoin ETF yatırımı - Son Dakika

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