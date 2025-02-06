Cardano (ADA) fiyat analizi ve güncel tahminler - Son Dakika
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Cardano (ADA) fiyat analizi ve güncel tahminler

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Cardano'nun fiyatı, Ethereum'daki sert düşüşün ardından önemli bir gerileme yaşadı. Ancak, ETH ile kıyaslandığında ADA için durum hâlâ daha olumlu görünüyor. Peki göstergeler ne söylüyor? Cardano (ADA) fiyat tahmini ve analiz haberimizde...

06.02.2025 11:44  Güncelleme: 11:48
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Cardano (ADA) fiyat analizi

ADA, son birkaç aydır 1.2 dolar ile 0.8 dolar arasında dalgalanarak geniş bir düşen kanal formasyonu oluşturdu.

Ancak Ethereum öncülüğünde yaşanan piyasa çöküşü sırasında bu kanalın aşağı yönlü kırılmasıyla fiyat 200 günlük hareketli ortalamanın altına sarktı. ADA, 0.6 dolar seviyelerine kadar gerilese de kısa sürede toparlandı.

Şu anda kritik 0.8 dolar destek seviyesini korumaya çalışan ADA, eğer bu seviyeyi tutabilirse yakın zamanda yeniden yükseliş eğilimine girebilir.

BTC Grafiği

ADA/BTC grafiği, USDT paritesine benzer bir tablo çiziyor. Ancak ADA'nın Bitcoin karşısında daha zayıf olduğu görülüyor.

Piyasada 900 SAT seviyesindeki kritik destek kaybedildi ve fiyat şu anda 750 SAT seviyesindeki 200 günlük hareketli ortalamayı test ediyor.

Eğer bu seviyenin altına inilirse, 500 SAT bölgesine kadar bir düşüş ihtimali gündeme gelebilir. Ancak, Göreceli Güç Endeksi (RSI) aşırı satım sinyali verdiği için kısa vadede 900 SAT seviyesine doğru bir toparlanma daha olası görünüyor.

Not: Haberin içerisinde yer alan hiçbir ifade yatırım tavsiyesi içermez. Alım satım işlemlerinde sorumluluk tamamen yatırımcının kendisine aittir.

Cardano (ADA) fiyat analizi ve güncel tahminler

Kripto Para, Ethereum, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Cardano (ADA) fiyat analizi ve güncel tahminler - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • nuri yildiz:
    BTC 52 binden 94 bin dolara yükseldi alt coinler ise durmadan eridi ..Sadece BTC coin yükselip düşüyor ama alt coinler durmadan düşüyor..Sakın bulaşmayın..Silkeme yapıyorlar BTC 94 binden 2 haftada 55 bin düşmesi yakındır.. Kazıklanmayın.. 1 0 Yanıtla
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