Çekya hükümeti Bitcoin krizi sebebiyle güven oylamasına gidiyor - Son Dakika
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Kripto Para

Çekya hükümeti Bitcoin krizi sebebiyle güven oylamasına gidiyor

Çekya hükümeti Bitcoin krizi sebebiyle güven oylamasına gidiyor
13.06.2025 13:44
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Çekya'da 45 milyon dolarlık el konulmuş Bitcoin satışı sonrası patlak veren yolsuzluk iddiaları, hükümeti güven oylamasına götürüyor.

Çekya'da hükümet, suç örgütlerinden ele geçirilen 45 milyon dolar değerindeki Bitcoin'in satışıyla ilgili yolsuzluk iddiaları nedeniyle güven oylamasıyla karşı karşıya kaldı. Ana muhalefet partisi, hükümeti şeffaflığı ihlal etmekle suçlayarak güvensizlik önergesi verdi.

Çekya'da Bitcoin Krizi Büyüyor

Çek Cumhuriyeti'nde hükümet, 45 milyon dolarlık Bitcoin satışı nedeniyle güven oylaması ile karşı karşıya kaldı. Ana muhalefet partisi ANO, hükümeti yolsuzlukla suçlayarak Salı günü yapılacak güvensizlik oyunu için harekete geçti. Parti Başkan Yardımcısı Alena Schillerova, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada güvensizlik önergesini sunmaktan başka seçeneklerinin kalmadığını belirtti.

Skandalın merkezinde, Çek Adalet Bakanlığı'nın 28 Mayıs'ta gerçekleştirdiği tartışmalı Bitcoin satışı bulunuyor. Bakanlık, 2017 yılında kara para aklama, uyuşturucu kaçakçılığı ve silah ticareti suçlarından hüküm giymiş Tomas Jirikovsky'den alınan yaklaşık 500 Bitcoin'i müzayede yoluyla 1 milyar Çek korunası karşılığında satmıştı. Muhalefet partisi ANO, işlemin yetkilendirilmesi ve Bitcoin'lerin yasal durumunun satış öncesi denetlenip denetlenmediği konularında soruşturma talep ediyor. Parti ayrıca müzayede kazananlarının paralarını geri istediklerini ve olası zararların hangi kaynaklardan karşılanacağının açıklanmasını istiyor.

Artan baskılar sonucunda Adalet Bakanı Pavel Blazek 30 Mayıs'ta istifa etti. Blazek herhangi bir suçu reddetse de Ekim ayında yapılacak seçimler öncesinde hükümetin itibarını korumak adına görevden ayrıldığını açıkladı. Çek Cumhurbaşkanı Petr Pavel, Salı günü Eva Decroix'yı yeni adalet bakanı olarak göreve getirdi. Decroix, bakanlığın eylemlerine ilişkin bağımsız bir soruşturma başlatacağını ve bağış davasının araştırılmasında tam iş birliği sağlayacaklarını taahhüt etti.

Kripto varlıklarla ilgili tartışmalar sadece Çek Cumhuriyeti ile sınırlı değil. Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Libertad projesinin Solana tabanlı Libra tokenı için X platformunda yaptığı destek paylaşımı nedeniyle inceleme altına alındı. Token, Milei'nin paylaşımından sonra 4,56 milyar dolar piyasa değerine ulaşmış, ancak paylaşımın silinmesinin ardından yüzde 94 değer kaybetmişti. Arjantin yolsuzlukla mücadele ofisi, 5 Haziran'da yayınladığı kararda Milei'nin kişisel sıfatıyla hareket ettiğini ve kamu görevlileri için federal etik yasalarını ihlal etmediğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump da kripto girişimleri nedeniyle Demokrat Parti tarafından mercek altına alınmış, 7 Mayıs'ta Trump'ın kripto projelerinden kar elde etme yeteneğini kısıtlamayı amaçlayan iki yasa tasarısı ve bir alt komite soruşturması başlatılmıştı.

Bu arada ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Biden yönetimi döneminde önerilen kripto saklama ve borsa düzenlemeleri dahil olmak üzere bir dizi kuralı geri çektiğini duyurdu. SEC, eski Başkan Gary Gensler döneminde Mart 2022 ile Kasım 2023 arasında yayınlanan belirli kural önerilerini geri çektiğini ve bu önerilere ilişkin nihai kurallar yayınlamayı planlamadığını açıkladı. Geri çekilen kurallar arasında, DeFi protokollerini menkul kıymet borsası tanımına dahil edecek ve yatırım danışmanları için kripto saklama standartlarını sıkılaştıracak olan 3b-16 Kuralı da bulunuyor. Coinbase'in baş hukuk müşaviri Paul Grewal, sosyal medyada bu gelişmeyi "3b16, nitelikli saklayıcı ve Gensler'in tamamlanmamış diğer tüm kural önerileri düştü" şeklinde değerlendirdi.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Çekya hükümeti Bitcoin krizi sebebiyle güven oylamasına gidiyor - Son Dakika

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