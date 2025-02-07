Çekya kripto para yatırımcıları için reform dalgası başlattı - Son Dakika
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Çekya kripto para yatırımcıları için reform dalgası başlattı

Çekya kripto para yatırımcıları için reform dalgası başlattı

Çekya'da üç yıldan fazla süredir tutulan kripto para varlıkları sermaye kazancı vergisinden muaf tutulacak. Cumhurbaşkanı Petr Pavel'in imzaladığı yasa, kripto para ekosistemini destekliyor. Ülkenin merkez bankası da rezervlerinin yüzde 5'ini Bitcoin'e yatırmayı planlıyor.

07.02.2025 11:04
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Çekya kripto para dünyasında önemli bir dönüşüm başlattı. Parlamentonun oybirliğiyle onayladığı vergi muafiyeti yasası, 2025 öncesi alınan kripto varlıkları da kapsarken, merkez bankasının Bitcoin yatırımı kararı dikkat çekiyor.

Çekya Merkez Bankası Bitcoin Yatırımını Gündemine Aldı

Çekya'nın kripto para düzenlemeleri Avrupa Birliği'nin Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) çerçevesiyle uyumlu bir yapıya kavuşuyor. Yeni düzenlemeyle 4.100 dolar altındaki işlemler bildirim zorunluluğundan muaf tutuluyor.

Çekya Merkez Bankası Başkanı Michl, 140 milyar euro değerindeki rezervlerin yüzde 5'ini Bitcoin'e ayırmayı düşünüyor. Bu hamle yaklaşık 7 milyar euroluk bir Bitcoin yatırımına işaret ediyor.

Eski Başbakan Andrej Babiš, dengeli kripto para düzenlemeleri ve adil vergi politikaları için çağrıda bulundu. Bu gelişmeler Çekya'nın kripto varlıklara yönelik olumlu yaklaşımını gösteriyor.

Çek Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Çekya kripto para yatırımcıları için reform dalgası başlattı - Son Dakika

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