Celsius alacaklılarına ikinci ödeme paketi - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Celsius alacaklılarına ikinci ödeme paketi

Celsius alacaklılarına ikinci ödeme paketi

İflas eden kripto kredi platformu Celsius Network, mahkeme kararıyla ikinci ödeme turunda alacaklılarına toplam 127 milyon dolar dağıtacak. Her alacaklı başvuru tarihindeki taleplerinin yüzde 60,4'ünü nakit veya kripto para olarak alabilecek. Ödemelerde Bitcoin (BTC) değeri 95.836,23 dolar olarak belirlendi.

28.11.2024 15:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2022 yılında 1,2 milyar dolarlık bilanço açığının ortaya çıkmasıyla iflas başvurusu yapan Celsius Network'ün alacaklıları için yeni bir umut doğdu. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Federal Ticaret Komisyonu (FTC) ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) tarafından müşterileri yanıltmakla suçlanan platformun ikinci ödeme turu, ocak ayındaki yüzde 57,65'lik ilk geri kazanım oranının üzerine çıkarak yüzde 60,4'e ulaşacak.

Mahkeme Bitcoin Değerini 95 Bin Dolar Olarak Belirledi

Mahkemeye sunulan belgelere göre uygun alacaklılar ödemelerini nakit veya likit kripto para birimi şeklinde alabilecek. Likit kripto para alamayan alacaklılar için nakit ödeme seçeneği sunulacak.

Platform, Ocak 2024'te 171.672 alacaklıya 2 milyar dolar değerinde kripto para transfer etti. Şirket, 2022'de bilançosunda ortaya çıkan 1,2 milyar dolarlık açığın ardından iflas başvurusunda bulundu.

Celsius ve eski CEO'su Alex Mashinsky hakkında soruşturma devam ediyor. SEC, FTC ve CFTC; şirketi müşterilerini yanıltmakla itham ediyor. Mashinsky, dolandırıcılık suçlamaları nedeniyle 115 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya. Mahkeme bu ay başında Mashinsky'nin iddianameden iki dolandırıcılık suçlamasının düşürülmesi talebini reddetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Bitcoin, Fed, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Celsius alacaklılarına ikinci ödeme paketi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:12 Milli Savunma Üniversitesi’nin kitabındaki Türkiye haritası ortalığı karıştırdı Milli Savunma Üniversitesi'nin kitabındaki Türkiye haritası ortalığı karıştırdı
13:42 MSB kaynaklarından Halep’te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama MSB kaynaklarından Halep'te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama
12:58 Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB’den art arda açıklamalar Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar
12:34 İstanbul’da başlarından vurulmuş 2 kişinin cansız bedeni sahile vurdu İstanbul'da başlarından vurulmuş 2 kişinin cansız bedeni sahile vurdu
23:00 Mehmet Müftüoğlu İmralı-DEM görüşmesinin ne zaman gerçekleşeceğini açıkladı Mehmet Müftüoğlu İmralı-DEM görüşmesinin ne zaman gerçekleşeceğini açıkladı
22:53 LG, telefon pazarından çekildi LG, telefon pazarından çekildi
22:41 Kırıkkale’de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor Kırıkkale'de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor
22:33 Okan Buruk’tan Hollandalı gazeteciye olay cevap Okan Buruk'tan Hollandalı gazeteciye olay cevap
22:11 Putin, açık açık tehdit etti: Sabrımız bir gün mutlaka tükenecek Putin, açık açık tehdit etti: Sabrımız bir gün mutlaka tükenecek
22:08 Van Bronckhorst’tan ayrılık açıklaması: Kötü sonuçlar devam ederse sorumlusu benim Van Bronckhorst'tan ayrılık açıklaması: Kötü sonuçlar devam ederse sorumlusu benim
22:06 Adalet Bakanlığı Öcalan ile görüşme talebine onay verildiği iddiasını yalanladı Adalet Bakanlığı Öcalan ile görüşme talebine onay verildiği iddiasını yalanladı
22:02 6 çocuk annesi eşini öldürüp teslim oldu Olay yerine gelen kızının feryadı yürekleri dağladı 6 çocuk annesi eşini öldürüp teslim oldu! Olay yerine gelen kızının feryadı yürekleri dağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 16:30:14. #1.11#
SON DAKİKA: Celsius alacaklılarına ikinci ödeme paketi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.