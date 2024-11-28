Celsius alacaklılarına ikinci ödeme paketi

Kripto Para

2022 yılında 1,2 milyar dolarlık bilanço açığının ortaya çıkmasıyla iflas başvurusu yapan Celsius Network'ün alacaklıları için yeni bir umut doğdu. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Federal Ticaret Komisyonu (FTC) ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) tarafından müşterileri yanıltmakla suçlanan platformun ikinci ödeme turu, ocak ayındaki yüzde 57,65'lik ilk geri kazanım oranının üzerine çıkarak yüzde 60,4'e ulaşacak.

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Mahkemeye sunulan belgelere göre uygun alacaklılar ödemelerini nakit veya likit kripto para birimi şeklinde alabilecek. Likit kripto para alamayan alacaklılar için nakit ödeme seçeneği sunulacak.

Platform, Ocak 2024'te 171.672 alacaklıya 2 milyar dolar değerinde kripto para transfer etti. Şirket, 2022'de bilançosunda ortaya çıkan 1,2 milyar dolarlık açığın ardından iflas başvurusunda bulundu.

Celsius ve eski CEO'su Alex Mashinsky hakkında soruşturma devam ediyor. SEC, FTC ve CFTC; şirketi müşterilerini yanıltmakla itham ediyor. Mashinsky, dolandırıcılık suçlamaları nedeniyle 115 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya. Mahkeme bu ay başında Mashinsky'nin iddianameden iki dolandırıcılık suçlamasının düşürülmesi talebini reddetti.