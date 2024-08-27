Celsius alacaklılarına yapılan ödeme dudak uçuklattı

Kripto Para

Kripto kredi platformu Celsius, iflas sürecinde alacaklılarına rekor bir geri ödeme gerçekleştirdi. Toplam 2,53 milyar dolarlık bu ödeme, şirketin borçlarının %93'ünü kapsıyor ve 165 ülkeden 251.000 alacaklıya ulaştı.

Celsius İflasında Alacaklılara Rekor Ödeme

İflas eden kripto kredi platformu Celsius'un alacaklılarına yönelik büyük çaplı geri ödemesi dikkat çekiyor. Şirket, toplam borçlarının yüzde 93'üne tekabül eden 2,53 milyar dolarlık bir ödeme gerçekleştirdi.

Celsius'tan yapılan resmi açıklamaya göre 165 ülkeden 372 bin alacaklının 251 bini ödemelerini aldı. Bu ödemelerin dağılımı ise PayPal ve Venmo üzerinden 1,43 milyar dolar, Coinbase aracılığıyla 917 milyon dolarlık kripto para ve 178 milyon dolar nakit ödeme olarak gerçekleşti.

Celcius'un ödeme süreci, bazı alacaklılar için sorunsuz ilerlemedi. 121 bin kişi, çeşitli sebeplerle henüz ödemelerini talep edemedi. Bu durumun başlıca nedenleri arasında, PayPal ve Coinbase hesaplarındaki bilgi uyuşmazlıkları yer alıyor. Öte yandan, küçük meblağlı alacaklar için yeniden dağıtım çalışmaları devam ediyor.

Celsius, yeniden yapılanma planı çerçevesinde yeni adımlar da atıyor. Bu kapsamda, Miami merkezli Hut 8'in yönetiminde olacak Ionic Digital adlı bir Bitcoin madencilik şirketi kuruldu. Gelecekte bazı alacaklıların bu şirkette pay sahibi olması düşünülüyor.

Hatırlanacağı üzere Celsius, 2022 yılında 1,2 milyar dolarlık bir bilanço açığıyla iflas başvurusunda bulunmuştu. Şirketin kurucusu Alex Mashinsky, dolandırıcılık ve yanıltıcı beyan gibi ciddi suçlamalarla karşı karşıya. Son olarak Mashinsky'nin yargılanmasının bu yılın Eylül ayında başlaması bekleniyor.