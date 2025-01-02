Celsius ve FTX davasında hukuki mücadele devam ediyor - Son Dakika
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Kripto Para

Celsius ve FTX davasında hukuki mücadele devam ediyor

Celsius ve FTX davasında hukuki mücadele devam ediyor

İflas sürecindeki kripto borç verme platformu Celsius Network, FTX'ten talep ettiği 444 milyon dolarlık tazminat isteminin reddedilmesine itiraz etti. Başlangıçta 2 milyar dolar olan tazminat davası, daha sonra "tercihli transferler" konusuna odaklanarak 444 milyon dolara düşürüldü.

02.01.2025 12:10
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Celsius Network'un iflas masası yöneticisi Mohsin Meghji, Yargıç John T. Dorsey'nin aralık ayında verdiği ret kararına karşı temyiz başvurusunda bulundu. Mahkeme, prosedürel eksiklikler ve değişiklik izni alınmaması nedeniyle talebi reddetmişti.

Celsius Yönetimi FTX'ten Alacağı 444 Milyon Doların Peşinde

Kripto sektörünün iki büyük iflas vakası arasındaki hukuki mücadele devam ediyor. Celsius Network'un ilk talebi, FTX yetkililerinin firma hakkında yaptığı "karalayıcı açıklamalar" üzerine kuruluydu. Daha sonra strateji değiştiren firma, bazı alacaklılara yapılan özel muameleyi gündeme getirdi.

FTX alacaklı aktivisti Sunil Kavuri, Celsius'un son başvuru tarihinden önce karalama için 2 milyar dolarlık bir talepte bulunduğunu belirtti. Mahkeme kayıtlarına göre Celsius, yaklaşık 250.000 alacaklıya 2,53 milyar dolar ödedi. Bu miktar, borçlu olunan varlıkların yüzde 84'ünü temsil ediyor.

Celsius'un yerel tokenı (CEL), 2,5 milyar dolarlık geri ödemenin ardından eylül ayında yüzde 350 yükseldi. Token değeri 0,56 dolara kadar çıktı fakat sonrasında 0,20 doların altına geriledi.

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Son Dakika Kripto Para Celsius ve FTX davasında hukuki mücadele devam ediyor - Son Dakika

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