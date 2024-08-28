CEO açıklama yaptı: Binance Filistinli kullanıcıların tüm varlıklarına el mi koydu? - Son Dakika
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Kripto Para

CEO açıklama yaptı: Binance Filistinli kullanıcıların tüm varlıklarına el mi koydu?

CEO açıklama yaptı: Binance Filistinli kullanıcıların tüm varlıklarına el mi koydu?

Günlük işlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin isteği üzerine, bazı Filistinli kullanıcıların kripto para fonlarına el koyduğu iddialarıyla karşı karşıya. Sosyal medya platformları üzerinde Binance'in bu hamlesi tepki çekerken konu hakkında Binance CEO'su açıklama yaptı.

28.08.2024 10:35
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Kripto para borsası Binance, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin talebi üzerine Filistinli kullanıcıların hesaplarını bloke ettiği iddialarıyla karşı karşıya. Konuyla ilgili olarak Binance yetkilileri ve CEO'sundan açıklama geldi.

Binance Cephesinden Filistin Hesapları Hamlesi

Kripto para borsası Binance, son günlerde Filistinli kullanıcıların hesaplarına müdahale ettiği iddialarıyla gündeme geldi. Şirket, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) talebi üzerine bu adımı attığı yönündeki iddiaları reddederken, yalnızca yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı sınırlı sayıda hesaba kısıtlama getirdiğini açıkladı.

Konuyla ilgili tartışmalar sürerken, eşler arası (P2P) kripto platformu Paxful'un kurucusu ve Noones P2P platformunun CEO'su Ray Youssef, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Youssef, Binance'in bu hamlesinin sadece Filistin'i değil, Lübnan ve Suriye gibi bölge ülkelerindeki kullanıcıları da etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Youssef'in paylaştığı belgeler arasında, İsrail Ulusal Terör Finansmanıyla Mücadele Bürosu yetkilisi Paul Landes imzalı, Kasım 2023 tarihli bir mektup da yer alıyor. Bu mektup, terörle mücadele yasaları çerçevesinde, terör örgütleriyle ilişkilendirilen varlıklara geçici el koyma yetkisi veriyor ve kripto paraların da bu kapsamda değerlendirilebileceğini belirtiyor.

Binance sözcüsü, tüm Filistinli kullanıcıların hesaplarının kapatıldığı iddialarını kesin bir dille yalanlarken, yalnızca yasadışı faaliyetlerle bağlantılı az sayıda hesaba kısıtlama getirildiğini vurguladı. Borsa, uluslararası yaptırım yasalarına uygun hareket ettiğini ve diğer finans kurumlarıyla benzer politikalar izlediğini belirtti. Yapılan açıklamada, etkilenen kullanıcı sayısı veya kısıtlamaların ayrıntıları hakkında bilgi vermekten kaçındı.

Bu olayın sosyal medya platformlarında tepki çekmesinin ardından Binance CEO'su Richard Teng açıklamalarda bulundu. Teng, X (eski adıyla Twitter) platformundan yaptığı açıklamada, "FUD. Yalnızca yasadışı fonlarla bağlantılı sınırlı sayıda kullanıcı hesabının işlem yapması engellenmiştir. Bu konuda bazı yanlış açıklamalar yapıldı. Küresel bir kripto borsası olarak, diğer tüm finansal kurumlar gibi uluslararası kabul görmüş kara para aklamayı önleme mevzuatına uyuyoruz. Kullanıcıları platformumuzda nasıl güvenli ve emniyetli bir şekilde işlem yapabilecekleri konusunda eğitmeye devam edeceğiz. En önemlisi, bölgede kalıcı bir barış olmasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Filistin'in Binance için nispeten küçük bir pazar olmasına rağmen, 2023 yılının Ağustos ayından bu yana ülkeden gelen platform trafiğinde yüzde 80'in üzerinde artış kaydedildi. Bu gelişmeler ışığında Binance, küresel düzeydeki yasal uyum çabalarını artırma kararı aldı ve kripto dolandırıcılığını önlemek amacıyla personel alımını sürdürüyor.

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Son Dakika Kripto Para CEO açıklama yaptı: Binance Filistinli kullanıcıların tüm varlıklarına el mi koydu? - Son Dakika

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