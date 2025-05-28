Cetus saldırısı mağdurlarının kayıplarını telafi edecek oylama başladı

Sui Blockchain ağının en büyük merkeziyetsiz kripto borsası Cetus, Mayıs ayındaki siber saldırıyla kaybettiği varlıkları geri almak için kritik bir aşamaya geldi. Doğrulayıcılar hâlihazırda dondurulan yüz altmış iki milyon dolarlık fonun iadesini oylarken sonuçlar üç Haziran'da açıklanacak. Kabul çıkması hâlinde kayıplar, çoklu imza güvencesiyle kullanıcı hesaplarına eksiksiz aktarılacak.

Sui Topluluğu Çalınan Cetus Fonları İçin Harekete Geçti

Sui tabanlı merkeziyetsiz kripto borsası Cetus, yirmi iki Mayıs'ta gerçekleşen saldırıda iki yüz yirmi milyon dolar değerinde dijital varlığını yitirdi. Proje ekibi, saldırıdan kısa süre sonra yüz altmış iki milyon doları dondurmayı başararak fonları güvence altına aldı. Sui doğrulayıcıları şimdi bu bakiyenin çoklu imza kasasına taşınıp hak sahiplerine dağıtılması için topluluk oylamasına gitti. Oylama üç Haziran'da tamamlanacak.

Sui Vakfı'nın X hesabından 27 Mayıs'ta yapılan açıklamaya göre onay hâlinde varlıklar önce çoklu imza güven hesabına aktarılacak, ardından Cetus'ta pozisyonu bulunan cüzdanlara eksiksiz iade edilecek. Plan yalnızca dondurulan tokenları çözmekle kalmıyor. Plan ayrıca Cetus hazinesinin desteği ve Sui Vakfı'ndan sağlanacak acil durum kredisiyle tüm kayıpların "yüzde yüz geri kazanımı" hedefleniyor.

Zincir verilerine göre haberin kaleme alındığı anda doğrulayıcı oylarının yüzde 52,9'u lehte, yüzde 46'sıise henüz oy kullanmamış durumda. Sui token sahipleri stake ettikleri varlıkları, kendi tercihlerine uygun doğrulayıcılara delege ederek sürece dolaylı katılım sağlayabiliyor.

Fonların dondurulması, ağın esnek güvenlik özelliklerini sergilerken merkezîleşme tartışmalarını da tetikledi. Kimi kullanıcılar "aşırı yetki" ihtimalini eleştirirken, bazıları hızlı müdahaleyi ekosistem güvenliği adına olumlu buluyor. Cetus ekibi, oylama sonucu ne olursa olsun kurtarma sürecini başlatacağını ve ayrıntılı yol haritasını kısa süre içinde paylaşacağını duyurdu.