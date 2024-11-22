CFPB düzenlemesi kripto para ekosistemini denetim dışı bıraktı - Son Dakika
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CFPB düzenlemesi kripto para ekosistemini denetim dışı bıraktı

CFPB düzenlemesi kripto para ekosistemini denetim dışı bıraktı

ABD Tüketici Finansal Koruma Bürosu (CFPB), dijital ödemeler için getirdiği yeni denetim kuralında Bitcoin (BTC) ve stablecoin transferlerini kapsam dışında tuttu. Düzenleme, yılda 50 milyondan fazla işlem yapan finansal kuruluşları hedeflerken yalnızca ABD doları cinsinden işlemleri kapsama aldı.

22.11.2024 13:14
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Finansal denetim alanında önemli bir gelişme yaşandı. CFPB'nin perşembe günü tamamladığı kural, kripto ekosistemini federal denetimin dışında bırakırken DeFi Education Fund ve kripto topluluğundan olumlu tepkiler aldı.

Kongre Kripto Düzenlemelerinde Yetkili Olacak

CFPB'nin 259 sayfalık düzenlemesi, dijital ödeme uygulamalarını kullanan büyük banka dışı kuruluşları denetim altına alıyor. Bu kapsamda finansal kurumlar, büyük bankalar ve kredi birlikleriyle aynı kurallara tabi olacak.

Düzenlemenin ilk halinde kripto varlıkların durumu belirsizlik içeriyordu. Kripto sektörü temsilcileri ve Cumhuriyetçi yasa koyucular bu belirsizliğe karşı çıktı. CFPB bu geri bildirimleri değerlendirerek kuralın kapsamını netleştirdi.

DeFi Education Fund politika uzmanı Lizandro Pieper, düzenleme yetkisinin Kongre'de olması gerektiğini vurguladı. Crypto Council for Innovation ve Coin Center gibi organizasyonlar da benzer görüşleri paylaştı.

Yeni kural, dijital ödemeler sektöründe önemli değişikliklere yol açacak. Kripto varlıkların kapsam dışı tutulması, bu alandaki inovasyonun devam etmesine olanak tanıyacak.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

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