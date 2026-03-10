CFTC Başkanı Michael Selig ABD'yi kriptonun küresel merkezi olarak tanımladı - Son Dakika
CFTC Başkanı Michael Selig ABD'yi kriptonun küresel merkezi olarak tanımladı

10.03.2026 17:13
ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) Başkanı Michael Selig, yeni inisiyatiflerle kripto varlık piyasasına hukuki netlik kazandırmayı ve yaptırım odaklı denetim yaklaşımını geride bırakmayı hedeflediklerini söyledi.

ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) Başkanı Michael Selig, FIA'nın yıllık endüstri konferansında yaptığı konuşmada, Amerika Birleşik Devletleri'ni kripto para sektörünün küresel merkezi olarak tanımladı. Selig, piyasaların dijitalleşmeyi sürdürdüğünü, kripto varlıkların ana akım kullanım alanı genişledikçe ABD'de yeni bir inovasyon dalgasının gündeme geldiğini belirtti.

Kurum başkanı, Blokchain teknolojileri ile smart contract uygulamalarının emtia piyasalarına yeni yöntemler taşıdığına dikkat çekti. Selig, sektörde uzun süredir konuşulan belirsizliklerin ardından, kripto varlık ekosistemine yasal çerçevede daha net bir zemin sağlayacak adımlar atacaklarını ifade etti.

Önceki dönemlerde uygulandığını söylediği ve sektör üzerinde baskı yarattığını öne sürdüğü politikalara işaret eden Selig, geçmişteki yaptırım odaklı denetim yaklaşımının kripto endüstrisinin bir bölümünü yurt dışına yönlendirdiğini savundu. Bu çerçevede CFTC'nin, ileriye dönük ve ilke odaklı bir düzenleyici yaklaşımı güçlendirmek üzere önemli bir fırsata sahip olduğunu dile getirdi. Selig, Donald Trump'ın ABD piyasalarını kripto varlıkların daha merkezi konumda olduğu bir finansal geleceğe yönlendirme hedefinin de bu dönüşümde etkili olduğunu ekledi.

PROJECT CRYPTO İNİSİYATİFİ

Selig, iki kurum arasındaki geçmiş anlaşmazlıkları azaltmak amacıyla SEC Başkanı Paul Atkins ile birlikte "Project Crypto" inisiyatifini başlattıklarını söyledi. Bu kapsamda piyasa katılımcılarına daha net bir kripto varlık sınıflandırması sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Düzenleyici kurumun, ekosistemdeki yazılım geliştiricileri için özel bir yasal rehberlik üzerinde çalıştığını da aktaran Selig, yeni çerçevenin odağına emanet hizmeti sunmayan yazılım sistemlerini yerleştirdiklerini ifade etti. Dijital cüzdanlar ve DeFi uygulamaları gibi yapılarda, geliştiricilere yönelik CFTC kayıt zorunluluklarının sınırlarının daha açık biçimde çizilmesinin amaçlandığını kaydetti.

Konuşmasında tahmin piyasalarına da değinen Selig, kurumun bu alandaki yetki sınırlarını netleştirmek ve korumak için adım attığını duyurdu. Önceki yönetimlerin ihmal ettiği belirtilen etkinlik sözleşmelerinin listelenmesi ile alım satımına ilişkin yeni yasal düzenlemelerin taslak aşamasında olduğunu paylaştı. Selig, tahmin piyasaları ile Blokchain teknolojisinin entegre edilmesinin, dezenformasyona karşı güvenilir bir kontrol mekanizması oluşturabileceğini de sözlerine ekledi.

Kripto Para, Son Dakika

