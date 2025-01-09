CFTC Başkanından kripto para düzenlemeleri için süre tahmini - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

CFTC Başkanından kripto para düzenlemeleri için süre tahmini

CFTC Başkanından kripto para düzenlemeleri için süre tahmini

Görevi sona eren ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) Başkanı Rostin Behnam, kripto düzenlemelerinin tamamlanmasının iki yıla kadar uzayabileceğini bildirdi. Başkan, yeni yönetim ve Kongre yapılanmasının bu süreci etkileyeceğini vurguladı. Behnam, mevcut yasal çerçevenin kripto sektöründeki sorunları çözmekte yetersiz kalacağını dile getirdi.

09.01.2025 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CFTC Başkanı Rostin Behnam, kripto sektörü için yeni bir dönemin başlayacağının sinyallerini verdi. Başkan, vekaleten göreve gelecek kurum başkanlarının düzenleme yaklaşımlarında önemli değişikliklere gideceğini ve sandbox modeline ağırlık verileceğini belirtti.

CFTC Başkanı Behnam Kripto Sektörüne Veda Etti

Kripto para sektörünün federal düzeyde düzenlenmesi için yeni bir dönem başlıyor. CFTC Başkanı Behnam, düzenleme sürecinin altı ila on ay süreceğini ve federal kurumların yapacağı düzenlemelerin bir yıl daha alabileceğini açıkladı.

Başkan, kripto şirketlerinin kontrollü bir ortamda faaliyet gösterebilecekleri sandbox yaklaşımının öne çıkacağını belirtti. Bu yaklaşım, sektör oyuncularının yaptırım veya düzenleme endişesi olmadan iş yapabilmelerine olanak tanıyacak.

Emekliye ayrılan Temsilci Patrick McHenry ve Senatörler Debbie Stabenow, John Boozman'ın öncülük ettiği yasal düzenleme çalışmaları devam ediyor. Bu düzenlemeler dijital emtiaların yasal tanımını oluşturmayı ve CFTC'nin yetki alanını genişletmeyi hedefliyor.

CFTC başkanı, mevcut yasal çerçevenin yetersiz kalacağını vurgularken, yeni düzenlemelerin sektörün geleceği için kritik önem taşıdığını söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para CFTC Başkanından kripto para düzenlemeleri için süre tahmini - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:31 ABD’de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi ABD'de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi
23:38 Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı
22:27 Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor
22:01 Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal
21:44 Yerine kayyum atanan Ahmet Türk’ün görevine iade edilmesi gündemde Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde
09:17 Memurların yemek bedelleri beli oldu Memurların yemek bedelleri beli oldu
09:08 Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak
08:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
08:54 Bunu da gördük Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu Bunu da gördük! Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu
08:47 TSK teyakkuzda: Suriye’ye harekat artık an meselesi TSK teyakkuzda: Suriye'ye harekat artık an meselesi
08:46 Meksika lideri Sheinbaum, Trump’la dalga geçti Meksika lideri Sheinbaum, Trump'la dalga geçti
08:42 Ne diyeceğini bilemedi Ali Koç’u terleten soru Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru
08:04 Gelecek, Saadet ve DEVA partileri “Yeni Yol“ ismi altında birleşiyor Gelecek, Saadet ve DEVA partileri "Yeni Yol" ismi altında birleşiyor
07:53 Japonya’da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı Japonya'da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2025 06:37:02. #1.12#
SON DAKİKA: CFTC Başkanından kripto para düzenlemeleri için süre tahmini - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.