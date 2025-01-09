CFTC Başkanından kripto para düzenlemeleri için süre tahmini

Kripto Para

CFTC Başkanı Rostin Behnam, kripto sektörü için yeni bir dönemin başlayacağının sinyallerini verdi. Başkan, vekaleten göreve gelecek kurum başkanlarının düzenleme yaklaşımlarında önemli değişikliklere gideceğini ve sandbox modeline ağırlık verileceğini belirtti.

CFTC Başkanı Behnam Kripto Sektörüne Veda Etti

Kripto para sektörünün federal düzeyde düzenlenmesi için yeni bir dönem başlıyor. CFTC Başkanı Behnam, düzenleme sürecinin altı ila on ay süreceğini ve federal kurumların yapacağı düzenlemelerin bir yıl daha alabileceğini açıkladı.

Başkan, kripto şirketlerinin kontrollü bir ortamda faaliyet gösterebilecekleri sandbox yaklaşımının öne çıkacağını belirtti. Bu yaklaşım, sektör oyuncularının yaptırım veya düzenleme endişesi olmadan iş yapabilmelerine olanak tanıyacak.

Emekliye ayrılan Temsilci Patrick McHenry ve Senatörler Debbie Stabenow, John Boozman'ın öncülük ettiği yasal düzenleme çalışmaları devam ediyor. Bu düzenlemeler dijital emtiaların yasal tanımını oluşturmayı ve CFTC'nin yetki alanını genişletmeyi hedefliyor.

CFTC başkanı, mevcut yasal çerçevenin yetersiz kalacağını vurgularken, yeni düzenlemelerin sektörün geleceği için kritik önem taşıdığını söyledi.