CFTC başkanından kripto para piyasalara net mesaj - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

CFTC başkanından kripto para piyasalara net mesaj

CFTC başkanından kripto para piyasalara net mesaj

ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) Başkanı Rostin Behnam, kripto para düzenlemeleri için 2025 yılını işaret etti. SIFMA'nın yıllık toplantısında konuşan Behnam, spot piyasalar ve Blockchain teknolojisinin finansal piyasalara etkisi konusunda Kongrenin daha aktif rol alması gerektiğini vurguladı.

22.10.2024 11:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto para sektörü için düzenleyici çerçeve oluşturma çalışmaları hız kazanıyor. CFTC Başkanı Behnam, tatiller ve federal bütçe görüşmeleri nedeniyle bu yıl önemli bir ilerleme beklemediklerini açıkladı.

ABD Kripto Regülasyonları İçin Dönüm Noktası Yaklaşıyor

Kripto para düzenlemeleri konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. CFTC Başkanı Behnam, özellikle spot piyasaların düzenlenmesi ve Blockchain teknolojisinin finansal piyasalara etkisi konusunda Kongrenin desteğini bekliyor.

FIT21 tasarısı, CFTC'ye kripto spot piyasalarını ve Bitcoin (BTC) gibi "dijital emtiaları" denetleme yetkisi verecek. Tasarı Mayıs ayında Temsilciler Meclisi'nden geçti ama ilerleme sağlayamadı.

Seçim bahisleri konusu da CFTC'nin gündeminde yer alıyor. Behnam, tahmin piyasalarındaki seçim sözleşmelerinin yasa dışı olduğunu savunuyor. Kalshi ile yaşanan hukuki süreç bu konudaki belirsizliği artırdı.

Federal mahkemenin Kalshi lehine verdiği karar sonrası, şirket ABD başkanlık seçimi üzerine bahis başlattı. CFTC bu karara itiraz ederek yasal mücadelesini devam ettiriyor.

Amerika Birleşik Devletleri, ABD seçim sonuçları, Kripto Para, Blockchain, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para CFTC başkanından kripto para piyasalara net mesaj - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:12 Yine mesaj vermeye kalktılar FETÖ elebaşı Gülen’in öldüğü oda numarasında dikkat çeken detay Yine mesaj vermeye kalktılar! FETÖ elebaşı Gülen'in öldüğü oda numarasında dikkat çeken detay
18:03 Öcalan çağrısının yankıları sürüyor: Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli’ye git Öcalan çağrısının yankıları sürüyor: Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli'ye git
17:45 PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın
16:38 Bahçeli’nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti’de hareketlilik Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti'de hareketlilik
14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı
10:01 Ünlü Rapçi Sean ’P Diddy’ Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti Ünlü Rapçi Sean 'P Diddy' Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti
09:53 Adana’da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi Adana'da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi
09:48 Bakan Memişoğlu’ndan “yenidoğan çetesi“ açıklaması: 5 Mayıs 2023’te Emniyet’ten yardım istedik Bakan Memişoğlu'ndan "yenidoğan çetesi" açıklaması: 5 Mayıs 2023'te Emniyet'ten yardım istedik
09:39 Altın fiyatları kritik eşiği aştı Altın fiyatları kritik eşiği aştı
09:32 Yenidoğan çete üyesinin kendi adıyla bir televizyon dizisinde oynadığı ortaya çıktı Yenidoğan çete üyesinin kendi adıyla bir televizyon dizisinde oynadığı ortaya çıktı
09:13 Benzin ve motorinde indirim Benzin ve motorinde indirim
09:12 Kamu personeli olmak isteyenler için işe alım ilanları yayımlandı Kamu personeli olmak isteyenler için işe alım ilanları yayımlandı
09:06 Hakan Şükür’ün ardından FETÖ’cü Enes Kanter’den de teröristbaşı Gülen için paylaşım geldi Hakan Şükür'ün ardından FETÖ'cü Enes Kanter'den de teröristbaşı Gülen için paylaşım geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2024 19:56:49. #1.12#
SON DAKİKA: CFTC başkanından kripto para piyasalara net mesaj - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.