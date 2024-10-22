CFTC başkanından kripto para piyasalara net mesaj

Kripto Para

Kripto para sektörü için düzenleyici çerçeve oluşturma çalışmaları hız kazanıyor. CFTC Başkanı Behnam, tatiller ve federal bütçe görüşmeleri nedeniyle bu yıl önemli bir ilerleme beklemediklerini açıkladı.

ABD Kripto Regülasyonları İçin Dönüm Noktası Yaklaşıyor

Kripto para düzenlemeleri konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. CFTC Başkanı Behnam, özellikle spot piyasaların düzenlenmesi ve Blockchain teknolojisinin finansal piyasalara etkisi konusunda Kongrenin desteğini bekliyor.

FIT21 tasarısı, CFTC'ye kripto spot piyasalarını ve Bitcoin (BTC) gibi "dijital emtiaları" denetleme yetkisi verecek. Tasarı Mayıs ayında Temsilciler Meclisi'nden geçti ama ilerleme sağlayamadı.

Seçim bahisleri konusu da CFTC'nin gündeminde yer alıyor. Behnam, tahmin piyasalarındaki seçim sözleşmelerinin yasa dışı olduğunu savunuyor. Kalshi ile yaşanan hukuki süreç bu konudaki belirsizliği artırdı.

Federal mahkemenin Kalshi lehine verdiği karar sonrası, şirket ABD başkanlık seçimi üzerine bahis başlattı. CFTC bu karara itiraz ederek yasal mücadelesini devam ettiriyor.