CFTC'den önemli yenilik: Tokenize edilen hisseler artık teminat olarak kullanılabilecek - Son Dakika
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CFTC'den önemli yenilik: Tokenize edilen hisseler artık teminat olarak kullanılabilecek

CFTC\'den önemli yenilik: Tokenize edilen hisseler artık teminat olarak kullanılabilecek

CFTC, BlackRock ve Franklin Templeton öncülüğünde tokenize edilen hisselerin ticari teminat olarak kullanılmasına onay verdi. Bu yeni düzenleme, para piyasaları için önemli bir dönüşüm sinyali verirken, BUIDL fonunun başarısı dijital varlıkların potansiyelini gözler önüne seriyor. Tokenize hisselerin kullanımı, finans sektöründe devrimsel bir adım olarak görülüyor.

03.10.2024 18:53
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BlackRock ve Franklin Templeton gibi finans devleri, ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'nun (CFTC) yeni düzenlemeleri ile tokenize edilmiş hisseleri teminat olarak kullanma olanağına kavuştu. CFTC alt komitesinin onayladığı bu yeni yönerge, para piyasalarında bir dönüm noktası oluşturarak dijital varlıkların kullanım alanlarını genişletiyor. Finans sektöründe büyük bir yenilik olan bu adım, tokenize edilmiş varlıkların geleceğini şekillendiriyor.

Finans Dünyasında Dijital Devrim: Tokenize Hisselerle Yeni Dönem

Finans dünyasında önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'na (CFTC) bağlı bir danışma grubu, tokenleştirilmiş hisselerin ticari teminat olarak kullanılmasına yeşil ışık yaktı. Bu karar, BlackRock ve Franklin Templeton gibi dev finans kuruluşlarının para piyasası fonlarındaki tokenleştirilmiş hisseleri teminat olarak kullanabilmesinin önünü açıyor.

CFTC'nin Küresel Piyasalar Danışma Komitesi bünyesindeki bir alt komite, konuyla ilgili önerilerini sunmak üzere bir araya geldi. Komitenin sunduğu önerilerin içeriği hakkında detaylı bilgi verilmezken, bu adımın sürecin ilerlemesi açısından önemli olduğu belirtiliyor.

Öte yandan, dijital varlık alanında hızla büyüyen bir uygulama örneği olarak BlackRock'ın yönettiği USD Kurumsal Dijital Likidite Fonu (BUIDL) dikkat çekiyor. Geleneksel tahvil ve fonların Blockchain tabanlı tokenlara dönüştürülmesi prensibine dayanan BUIDL, Mart ayında piyasaya sürüldü. Fon, kısa sürede en büyük tokenize Hazine fonu unvanını elde etti ve Temmuz ayı itibarıyla piyasa değeri 500 milyon doları aştı.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para CFTC'den önemli yenilik: Tokenize edilen hisseler artık teminat olarak kullanılabilecek - Son Dakika

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