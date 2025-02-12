CFTC komiseri tahmin piyasalarının geleceği hakkında konuştu - Son Dakika
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CFTC komiseri tahmin piyasalarının geleceği hakkında konuştu

CFTC komiseri tahmin piyasalarının geleceği hakkında konuştu

ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) üyesi Summer K. Mersinger, tahmin platformlarının geleceğini net bir şekilde açıkladı. Kalshi gibi platformlardaki seçim etkinliği sözleşmelerinin kalıcı olduğunu belirten Mersinger, bu piyasaların manipülasyona karşı güvenlik önlemlerine sahip olduğunu vurguladı.

12.02.2025 14:30
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ABD'nin önde gelen denetim otoritesi CFTC'nin komisyon üyesi Mersinger, seçim tahmin piyasalarına yönelik bakış açılarının değiştiğini dile getirdi. Bu açıklama, Eylül ayında federal mahkemenin Kalshi lehine verdiği kararın ardından sektörü olumlu yönde etkiledi.

CFTC Yenilikçi Yaklaşımı Destekliyor

CFTC komiseri Mersinger, seçim tahminlerinin geleceğini belirleyen önemli açıklamalarda bulundu. Komisyonun yaklaşımında önemli bir değişikliğe işaret eden bu gelişme, tahmin piyasalarının yasal zeminde faaliyet göstermesinin önünü açtı.

Geçen yıl CFTC'nin Kalshi platformu ile yaşadığı anlaşmazlık sonrasında federal bir yargıç, kurumun yetkisini aştığına karar verdi. Mersinger, bu kararın ardından yaptığı değerlendirmede "bu sözleşmelerde belirli manipülasyonların gerçekleşmemesini sağlamak için birçok güvenlik önlemi bulunuyor" ifadesini kullandı.

Tahmin piyasaları konusunda yaşanan en dikkat çekici olay, Polymarket platformunda bir Fransız kullanıcının 2024 başkanlık seçimi sonucuna yönelik bahisten 80 milyon dolar kazanması oldu. Platform içi inceleme, herhangi bir manipülasyon olmadığını gösterdi.

Komisyon üyesi Mersinger, kongrenin her zaman farklı bir düzenleme getirebileceğini belirtmekle birlikte yeni bir kural değişikliği olmadığı sürece seçim sözleşmelerinin kalıcı olduğunu ve komisyonun bu piyasalara uyum sağlaması gerektiğini vurguladı.

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