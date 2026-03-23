CFTC kripto varlıkların türev teminatı olarak kullanımını detaylandırdı

CFTC'nin Piyasa Katılımcıları Birimi ve Takas ve Risk Birimi tarafından ortaklaşa hazırlanan belge, Aralık 2025'te yayımlanan iki personel mektubunun ardından gelen soruları yanıtlıyor. Söz konusu mektuplar, Bitcoin, Ethereum ve USDC'nin türev piyasalarında teminat olarak kabul edilmesine olanak tanıyan dijital varlık pilot programının temelini oluşturuyordu.

Belgenin en dikkat çekici noktası, CFTC'nin sermaye yükü çerçevesini SEC ile uyumlu hale getirmesi oldu. Buna göre vadeli işlem komisyoncuları Bitcoin veya Ethereum'da proprietary pozisyon taşıdığında en az yüzde 20 sermaye yükü uygulanacak. Ödeme amaçlı stablecoin'ler için bu oran yüzde 2 olarak belirlendi. CFTC, bu oranların SEC'in Şubat ayında aracı kurumlar için açıkladığı kesinti oranlarıyla birebir örtüştüğünü vurguladı.

İki kurum arasındaki koordinasyon daha geniş bir çerçevenin parçası. SEC ve CFTC, 11 Mart'ta kripto politikasında iş birliğini resmileştiren bir mutabakat muhtırası imzalamıştı. CFTC Başkanı Michael Selig de iki kurumun ortak bir kripto varlık taksonomisi üzerinde çalıştığını açıklamıştı.

TÜREV TEMİNATINDA KRİPTO SINIRLAMALARI NETLEŞTİ

Belge, vadeli işlem komisyoncularının ayrıştırılmış müşteri hesaplarında kripto varlıklarla neler yapabileceğini de sınırlandırıyor. Komisyoncular kendi ödeme amaçlı stablecoin'lerini yüzde 2 sermaye yükü ile yatırabilecek, ancak Bitcoin veya Ethereum gibi diğer kripto varlıkları bu amaçla kullanamayacak. Müşteri fonlarının stablecoin'lere yatırılması da mevcut düzenlemeler kapsamında yasak olarak korunuyor.

FAQ ayrıca "ödeme amaçlı stablecoin" için iki aşamalı bir tanım getirdi. GENIUS Yasası yürürlüğe girene kadar bir stablecoin'in bu statüyü kazanması için ABD doları cinsinden olması, eyalet düzeyinde denetlenen bir kurum tarafından ihraç edilmesi, nakit veya ABD Hazine tahvillerinde rezerv tutması ve aylık rezerv doğrulaması yayımlaması gerekiyor. Yasa yürürlüğe girdikten sonra tanım, yasanın kendi çerçevesine geçecek.

Programdan yararlanmak isteyen komisyoncular CFTC'nin elektronik başvuru sistemi üzerinden bildirimde bulunduktan sonra üç aylık bir gözlem dönemine tabi tutulacak. Bu süre zarfında yalnızca stablecoin, Bitcoin ve Ethereum kabul edebilecek, haftalık rapor sunacak ve operasyonel veya siber güvenlik sorunlarını bildirmek zorunda olacaklar.