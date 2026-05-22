CFTC ve NHL tahmin piyasası bütünlüğü için anlaşma imzaladı

CFTC ve NHL imzaladıkları mutabakat zaptıyla, profesyonel hokey ile ilgili etkinlik sözleşmelerinin bütünlüğünü korumak için bilgi paylaşımı ve koordinasyon konusunda anlaştı. Düzenleyici ile lig arasındaki iş birliği, sektördeki tahmin piyasası genişlemesi sürecinde dikkat çekti.

NHL Komiseri Gary Bettman, "Bütünlük NHL için her zaman birinci öncelik oldu ve oyunumuza taraftarların ve ortakların duyduğu güvenin temeli olmaya devam ediyor." dedi. Bettman, CFTC ile yapılan anlaşmanın hâlihazırda devrede olan kapsamlı bütünlük izleme sistemlerini güçlendirdiğini ve olası riskleri tespit etme, caydırma ve giderme kapasitesini artırdığını ekledi.

Anlaşma, tahmin piyasalarının hızla büyümesi sürecinde CFTC'nin profesyonel spor ligleriyle bağ kurma çabasının yeni adımı oldu. Mart'ta Major League Baseball (MLB) ve CFTC, oyunun ve tahmin piyasalarının bütünlüğünü nasıl koruyacaklarını belirlemeye yönelik benzer bir mutabakat zaptı imzaladı.

Kalshi ve Polymarket gibi tahmin piyasası platformları son yıllarda hızla popülerlik kazandı. İlgi, özellikle 2024 ABD başkanlık seçim döngüsünün ardından yoğunlaştı.

BAŞKAN SELİG TAHMİN PİYASASI DÜZENLEMESİNDE FARKLI TUTUM SERGİLEDİ

CFTC, Başkan Michael Selig liderliğinde tahmin piyasalarına yönelik denetimde önceki Başkan Rostin Behnam'dan ayrı bir tutum sergiledi. Behnam döneminde komisyon, kumar, savaş, terörizm ve suikasta bağlı etkinlik sözleşmelerini kısıtlamayı "kamu yararına aykırı" bularak teklif etmişti. Söz konusu kural koyma süreci yıl başında iptal edildi. Selig döneminde CFTC, borsaların tahmin piyasası sözleşmelerini nasıl listeleyeceğine dair ileri kural koyma bildirimi yayımladı.

Selig, eyaletlerin platformların yerel oyun ve kumar yasalarını ihlal ettiği yönündeki itirazlarına rağmen ajansın tahmin piyasaları üzerinde "münhasır yetkiye" sahip olduğunu defalarca vurguladı. CFTC bugüne kadar Wisconsin, Minnesota, Illinois, Arizona, Connecticut ve New York'a yönelik davalar açarak tahmin piyasaları üzerindeki yetkisini güçlendirme çabasını sürdürdü.