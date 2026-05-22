CFTC ve NHL tahmin piyasası bütünlüğü için anlaşma imzaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CFTC ve NHL tahmin piyasası bütünlüğü için anlaşma imzaladı

CFTC ve NHL tahmin piyasası bütünlüğü için anlaşma imzaladı
22.05.2026 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Emtia Vadeli İşlem Komisyonu (CFTC) ve Ulusal Hokey Ligi (NHL), profesyonel hokey ve ilgili etkinlik sözleşmelerinin bütünlüğünü korumak amacıyla mutabakat zaptı imzaladı. Anlaşma, tahmin piyasalarının hızla büyümesi sürecinde CFTC'nin spor ligleriyle kurduğu yeni bağ olarak öne çıktı.

CFTC ve NHL imzaladıkları mutabakat zaptıyla, profesyonel hokey ile ilgili etkinlik sözleşmelerinin bütünlüğünü korumak için bilgi paylaşımı ve koordinasyon konusunda anlaştı. Düzenleyici ile lig arasındaki iş birliği, sektördeki tahmin piyasası genişlemesi sürecinde dikkat çekti.

NHL Komiseri Gary Bettman, "Bütünlük NHL için her zaman birinci öncelik oldu ve oyunumuza taraftarların ve ortakların duyduğu güvenin temeli olmaya devam ediyor." dedi. Bettman, CFTC ile yapılan anlaşmanın hâlihazırda devrede olan kapsamlı bütünlük izleme sistemlerini güçlendirdiğini ve olası riskleri tespit etme, caydırma ve giderme kapasitesini artırdığını ekledi.

Anlaşma, tahmin piyasalarının hızla büyümesi sürecinde CFTC'nin profesyonel spor ligleriyle bağ kurma çabasının yeni adımı oldu. Mart'ta Major League Baseball (MLB) ve CFTC, oyunun ve tahmin piyasalarının bütünlüğünü nasıl koruyacaklarını belirlemeye yönelik benzer bir mutabakat zaptı imzaladı.

Kalshi ve Polymarket gibi tahmin piyasası platformları son yıllarda hızla popülerlik kazandı. İlgi, özellikle 2024 ABD başkanlık seçim döngüsünün ardından yoğunlaştı.

BAŞKAN SELİG TAHMİN PİYASASI DÜZENLEMESİNDE FARKLI TUTUM SERGİLEDİ

CFTC, Başkan Michael Selig liderliğinde tahmin piyasalarına yönelik denetimde önceki Başkan Rostin Behnam'dan ayrı bir tutum sergiledi. Behnam döneminde komisyon, kumar, savaş, terörizm ve suikasta bağlı etkinlik sözleşmelerini kısıtlamayı "kamu yararına aykırı" bularak teklif etmişti. Söz konusu kural koyma süreci yıl başında iptal edildi. Selig döneminde CFTC, borsaların tahmin piyasası sözleşmelerini nasıl listeleyeceğine dair ileri kural koyma bildirimi yayımladı.

Selig, eyaletlerin platformların yerel oyun ve kumar yasalarını ihlal ettiği yönündeki itirazlarına rağmen ajansın tahmin piyasaları üzerinde "münhasır yetkiye" sahip olduğunu defalarca vurguladı. CFTC bugüne kadar Wisconsin, Minnesota, Illinois, Arizona, Connecticut ve New York'a yönelik davalar açarak tahmin piyasaları üzerindeki yetkisini güçlendirme çabasını sürdürdü.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para CFTC ve NHL tahmin piyasası bütünlüğü için anlaşma imzaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakanlık: Yapay et üretimi ve tüketimi Türkiye’de olmayacak Bakanlık: Yapay et üretimi ve tüketimi Türkiye'de olmayacak
Şehri ayağa kaldırdılar Art arda ihbarlar geldi, ters kelepçeyle gözaltına alındılar Şehri ayağa kaldırdılar! Art arda ihbarlar geldi, ters kelepçeyle gözaltına alındılar
“Hayat 112 Acil“ devreye girdi Polis, ambulans, itfaiye artık tek tık mesafede "Hayat 112 Acil" devreye girdi! Polis, ambulans, itfaiye artık tek tık mesafede
Bakan Çiftçi’den uyuşturucu operasyonuna ilk değerlendirme: Ünlü-ünsüz ayrımımız yok Bakan Çiftçi'den uyuşturucu operasyonuna ilk değerlendirme: Ünlü-ünsüz ayrımımız yok
Bakan Çiftçi, “Devlet vatandaşa tuzak kurmaz“ deyip radar uygulamasını işaret etti Bakan Çiftçi, "Devlet vatandaşa tuzak kurmaz" deyip radar uygulamasını işaret etti
Yumurtada akıl almaz hile Ekipler hepsini toprağa gömdü Yumurtada akıl almaz hile! Ekipler hepsini toprağa gömdü

11:54
Dananın kuyruğu kopuyor Acun Ilıcalı’nın en büyük hayali gerçekleşebilir
Dananın kuyruğu kopuyor! Acun Ilıcalı'nın en büyük hayali gerçekleşebilir
11:29
İşte Aziz Yıldırım’ın yönetim listesi
İşte Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi
11:27
Kılıçdaroğlu, CHP’nin 3 avukatını azletti
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti
11:21
Öğrencilere ne olacak YÖK’ten kapatılan Bilgi Üniversitesi’yle ilgili açıklama
Öğrencilere ne olacak? YÖK'ten kapatılan Bilgi Üniversitesi'yle ilgili açıklama
10:49
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu “mutlak butlan“ gündemiyle toplandı
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu "mutlak butlan" gündemiyle toplandı
10:05
Finansal İstikrar Komitesi: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı
Finansal İstikrar Komitesi: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 12:03:48. #7.13#
SON DAKİKA: CFTC ve NHL tahmin piyasası bütünlüğü için anlaşma imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.