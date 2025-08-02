CFTC ve SEC kripto para reformlarında ortak çalışacak

Donald Trump yönetiminin kripto vaatleri somut adımlara dönüşüyor. CFTC'nin 'Crypto Sprint' projesi ile SEC arasındaki tarihi iş birliği, Amerika'yı küresel kripto liderliğine taşıyacak düzenleyici reformları başlattı. Kripto para piyasaları için "Altın Çağ" sözü gerçekleşmeye başlıyor.

Amerikan Kripto Düzenlemelerinde Tarihi Karar

CFTC ve SEC tarihi bir iş birliğiyle Amerika'nın kripto para düzenlemelerini denetleyecek. Crypto Sprint girişimi kapsamında kurumlar, Trump yönetiminin "kripto başkenti" hedefini gerçekleştirmek için ortak strateji geliştirecek. Düzenleyici netlik sağlanacak ve Blockchain yenilikçiliği desteklenecek.

CFTC Geçici Başkanı Caroline Pham, girişimin hedeflerini açıklayarak Başkan'ın Dijital Varlık Piyasaları Çalışma Grubu raporundaki tavsiyelerin uygulanmasıyla başlayacağını belirtti. Bu rapor, Donald Trump'ın Amerika'yı "dünyanın kripto başkenti" yapma vaadini yerine getirmek için tasarlandı.

Çalışma Grubu'nun önerileri arasında Kongre'nin CFTC'ye menkul kıymet kategorisinde olmayan dijital varlıklar için spot piyasayı düzenleme yetkisi vermesi yer alıyor. Ayrıca merkeziyetsiz finans (DeFi) teknolojilerinin ana akım geleneksel bankacılıkla birleşmesi öneriliyor.

SEC Başkanı Paul Atkins da metnin önerisine yanıt vererek dijital varlıklar için rasyonel düzenleyici çerçevenin Amerika'nın yenilikçiliğini artıracağını vurguladı.