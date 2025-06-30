Chainlink 100 trilyon dolarlık kurumsal kripto yatırımını hedefliyor - Son Dakika
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Chainlink 100 trilyon dolarlık kurumsal kripto yatırımını hedefliyor

Chainlink 100 trilyon dolarlık kurumsal kripto yatırımını hedefliyor
30.06.2025 22:24
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Chainlink'in ACE uyum standardı kurumsal yatırımcıların Blockchain'e güvenli geçişini sağlıyor. Şirket bu hamleyle birlikte 100 trilyon dolarlık sermaye hedefleniyor.

Merkezi olmayan oracle ağı sağlayıcısı Chainlink, gün içinde kripto para piyasalarına 100 trilyon dolarlık kurumsal sermaye girişini hedefleyen Otomatik Uyum Motoru'nu (ACE) tanıttı. Yeni standart, kurumların düzenleyici gereklilikleri karşılayarak güvenli bir şekilde dijital varlık yatırımı yapmasını sağlamayı amaçlıyor.

Chainlink ACE ile Kurumsal Blockchain Adaptasyonu Hızlanacak

Merkeziyetsiz oracle ağı Chainlink, 100 trilyon doları aşan kurumsal sermayenin Blockchain tabanlı ekonomiye entegrasyonunu hedefleyen yeni bir uyum standardını kamuoyuna tanıttı. Otomatik Uyum Motoru (ACE) olarak adlandırılan bu çözüm, kurumların kripto varlık piyasalarına girişi sırasında karşılaştıkları düzenleyici uyum maliyetlerini milyarlarca dolar azaltma potansiyeli taşıyor.

Pazartesi günü yapılan duyuruya göre sistem, hem geleneksel finans hem de merkeziyetsiz finans (DeFi) ekosistemlerinde yasal uyumluluğun yönetimi için modüler ve standartlaştırılmış bir altyapı sunuyor. Bu yeni standart, kamu ve özel Blockchain ağları üzerinde uyumluluk odaklı dijital varlıkların ve hizmetlerin oluşturulmasını mümkün kılacak. Duyurulan yeni sistemin başlıca özellikleri arasında yeniden kullanılabilir dijital kimlikler, otomatikleştirilmiş politika uygulamaları ve zincirler arası uyumlu dijital varlık takasları yer alıyor.

Geleneksel finanstaki uyum süreçleri, parçalı yapıları ve yüksek maliyetleriyle biliniyor. Sektör raporlarına göre yalnızca Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'daki finans kurumlarının finansal suçlarla mücadele uyumluluğu için 2023 yılında harcadığı tutarın 60 milyar doları geçmesi bekleniyor. Chainlink, geliştirdiği gizlilik korumalı uyum çerçevesinin mevcut dijital kimlik çözümlerini birleştirdiğini ve hem zincir içi hem zincir dışı politika uygulamalarını desteklediğini belirtti. Bu sayede kurumsal dijital varlıkların düzenlemelere uygun bir şekilde dağıtılması hedefleniyor.

Chainlink Runtime Environment üzerinde inşa edilen ve şu anda seçkin kurumlar için erken erişim aşamasında olan ACE, Apex Group, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) ve ERC-3643 Association gibi piyasa katılımcılarıyla iş birliği içinde geliştirildi.

Chainlink kurucu ortağı Sergey Nazarov, ACE'nin dijital varlık uyumluluğunu daha hızlı, daha ucuz ve daha doğru hâle getirmeyi amaçladığını ifade etti. Nazarov, "Bir dijital varlık oluşturup bu varlıkta uyumluluk için Chainlink standardını kullanırsanız, bu geleneksel alternatifinden daha iyi, daha ucuz ve daha hızlı olacaktır. Chainlink ACE, tokenize edilmiş varlık ekonomisinin beklediği uyumluluk ve kimlik standardıdır. Bu lansman, 100 trilyon doların üzerindeki kurumsal sermayenin zincir üzerinde hareket etmesi için son kritik yapı taşını sağlıyor." dedi.

Daha önceki çözümler, risk izleme ve kimlik doğrulama gibi konularda genellikle manuel süreçlere dayanıyordu. Bu durum, şeffaflık eksikliği nedeniyle taraflar arasında sıkça yinelenen çabalara yol açıyordu. Chainlink'in mimarisi ise uyumluluk mantığının herhangi bir token standardında yeniden kullanılabilir ve yükseltilebilir olmasını sağlayarak katılım maliyetlerini ve operasyonel karmaşıklığı düşürmeyi vadediyor.

Global Legal Entity Identifier Foundation CEO'su Alexandre Kech ise Chainlink'in uyum motorunun, doğrulanabilir kurumsal kimliğin Blockchain ekosistemlerindeki uyumu nasıl geliştirebileceğinin güçlü bir örneği olduğunu belirtti. Kech, "Dijital ve geleneksel finans alanında düzenleyici beklentiler geliştikçe, tüm finans kurumlarını, doğrulanabilir tüzel kişilik kimliğini (vLEI) benimsemenin uyum çerçevelerinde güveni, birlikte çalışabilirliği ve denetlenebilirliği nasıl güçlendirebileceğini çözüm sağlayıcılarıyla birlikte keşfetmeye teşvik ediyoruz." şeklinde konuştu.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Chainlink 100 trilyon dolarlık kurumsal kripto yatırımını hedefliyor - Son Dakika

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