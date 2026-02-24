Chainlink'in eski hukuk müşaviri Lindman, SEC kripto görev gücüne katıldı - Son Dakika
Chainlink'in eski hukuk müşaviri Lindman, SEC kripto görev gücüne katıldı

Chainlink'in eski hukuk müşaviri Lindman, SEC kripto görev gücüne katıldı
24.02.2026 13:41
Chainlink Labs'ın eski genel hukuk müşavir yardımcısı Taylor Lindman, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) kripto görev gücüne baş hukuk danışmanı olarak atandı. Lindman, görevi daha önce yürüten ve ardından Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) başkanlığına geçen Michael Selig'in yerini aldı.

Lindman, Chainlink'te beş yılı aşkın süre boyunca çeşitli üst düzey hukuk pozisyonlarında görev yaptı ve oracle ağları ile akıllı sözleşme veri altyapısı alanlarında deneyim kazandı.

GÖREV GÜCÜNÜN ARKA PLANI

SEC'in kripto görev gücü, eski başkan Gary Gensler'ın ayrılmasının ardından geçen yıl kuruldu. Gensler döneminde kurum, ağırlıklı olarak kayıt yükümlülüklerine ilişkin olmak üzere çok sayıda kripto şirketine dava açmıştı. Görev gücü, kurulduğundan bu yana tokenizasyon ve merkeziyetsiz finans (DeFi) gibi konuları ele alan çok sayıda yuvarlak masa toplantısı düzenledi.

Görev gücünün başındaki SEC Komisyon Üyesi Hester Peirce, Lindman'ın atanmasını X platformundaki hesabından duyurarak "Büyük işler öngörüyorum" ifadesini kullandı.

Kripto Para, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

14:47
