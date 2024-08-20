CHP kripto varlık düzenlemesini Anayasa Mahkemesi\'ne taşıdı

Kripto Para

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), geçtiğimiz aylarda yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kanununda yapılan değişikliklerle ilgili olarak, bu düzenlemelerin kamu yararına aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın tarafından yapılan açıklamada, parti olarak kripto varlık hizmet sağlayıcılarını ilgilendiren bu düzenlemenin iptal edilmesi için hukuki süreç başlatıldığı duyuruldu.

CHP, KRİPTO VARLIK DÜZENLEMESİ İÇİN AYM'YE GİTTİ

Yeni düzenlemenin ifade özgürlüğünü kısıtladığını ve piyasa rekabetine zarar verdiğini savunan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "02.07.2024 tarihli ve 32590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 26.06.2024 tarihli ve 7518 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a ilişkin Anayasa Mahkemesi nezdinde yürürlüğü durdurma istemli iptal davası açtık. İptal ve yürürlüğü durdurma taleplerimiz ile gerekçeleri aşağıdaki gibidir:

Kripto varlık hizmet sağlayıcıların yapısının ve faaliyetlerinin,

Kripto varlık hizmet sağlayıcıların ortaklarının (ortak olabilmek için gerekli) nitelikleri kaybetmeleri halinde; mevcut paylarını devretmelerine yönelik işlemlerin,

Kripto varlık hizmet sağlayıcı ile müşteri arasında yapılacak sözleşmenin usul ve esaslarının kanuni ölçüt olmaksızın ve rekabetçi piyasa yapısını bozacak biçimde Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ifade özgürlüğünü sınırlayacak biçimde içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı verebilmesi,

Kendisine çeşitli hak, yetki, görev ve sorumluluk yüklenen kripto varlık hizmet sağlayıcının mensuplarının kanun düzeyinde net bir biçimde tanımlanmaması.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

YASA NELERİ GETİRİYOR?

Temmuz ayında yürürlüğe giren ve kripto varlıklarla ilgili hizmet sağlayıcıları kapsayan yasa, Türkiye'de bu alanda faaliyet gösteren tüm firmaları SPK'nın denetimine tabi tutuyor. Yasa, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının lisans başvurusu yapmasını zorunlu kılıyor ve 2 Ekim 2024'e kadar başvuruda bulunmayan ya da faaliyetlerini durdurmayan firmalara ağır yaptırımlar öngörüyor.

Yasa, kripto varlıkların alım satımına, saklanmasına ve transferine dair kuralları belirleyerek piyasa düzenlemesine gidiyor. Bu kapsamda, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının organizasyon yapıları, yöneticileri, çalışanları ve bilgi sistemleri gibi kritik konular SPK tarafından belirleniyor. Yasa, aynı zamanda kripto varlık hizmet sağlayıcılarının ortaklarına yönelik bazı nitelik şartları getiriyor ve bu niteliklerin kaybedilmesi durumunda yapılacak işlemler hakkında da düzenlemeler içeriyor. Son olarak uzmanlara göre yasadaki bazı belirsizlikler ve muğlak ifadeler, özellikle ifade özgürlüğü ve piyasa rekabeti konularında ciddi soru işaretleri doğurabilme potansiyeline sahip.