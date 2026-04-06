Çin bankacılık sistemine Blockchain teknolojisini dahil ediyor
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin bankacılık sistemine Blockchain teknolojisini dahil ediyor

Çin bankacılık sistemine Blockchain teknolojisini dahil ediyor
06.04.2026 15:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in vergi ve finans düzenleyicileri, küçük işletmelere kredi erişimini kolaylaştırmak amacıyla bankalara Blockchain teknolojisinin kullanımını öngören ortak bir politika bildirisi yayımladı. Yol haritası 2029'u ve yıllık 400 milyar yuan yatırımı hedefliyor.

Çin Devlet Vergi İdaresi ile Ulusal Finansal Düzenleyici Kurum, yayımladıkları ortak politika bildirisinde bankalar ve vergi mükelleflerinin veri paylaşımını standartlaştırmasını, vergi idareleri, bankalar ve işletmeler arasındaki bilgi asimetrisini azaltmasını talep etti. Düzenleme kapsamında bankaların kredi modellerini güncellemesi, onay süreçlerini hızlandırması ve "dürüst, vergi ödeyen işletmelere" yönelik finansman hizmetlerini artırması öngörülüyor.

Düzenleme, Çin'in Blockchain teknolojisini ulusal veri altyapısına entegre etme stratejisiyle Ocak 2025'te yayımlanan örtüşüyor. Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu yol haritası, 2029'a kadar ülke genelinde uygulamaya geçilmesini hedefliyor. Ulusal Veri İdaresi Başkan Yardımcısı Shen Zhulin, Ocak 2025'teki bir basın toplantısında Blockchain tabanlı veri altyapısının yıllık 400 milyar yuan, yaklaşık 58 milyar dolar, yatırım çekmesini beklediklerini açıkladı.

KRİPTO YASAĞI BLOCKCHAIN ALTYAPISINA ENGEL DEĞİL

Çin, kripto para birimleri ve spekülatif dijital varlık işlemlerine yönelik sıkı kısıtlamalar uygularken finans ve veri altyapısında Blockchain kullanımını destekleyen politikalara devam ediyor. Ekim 2019'da Devlet Başkanı Xi Jinping teknolojiyi temel teknolojilerdeki bağımsız inovasyon için önemli bir "atılım noktası" olarak tanımlamış, uygulama geliştirme ve gerçek ekonomiyle entegrasyonun hızlandırılması çağrısında bulunmuştu. Nisan 2021'de Shenzhen Vergi Dairesi ülkedeki ilk Blockchain elektronik fatura sistemini hayata geçirdi.

Buna karşın Eylül 2021'de Çin, çok sayıda devlet kurumunun dahil olduğu kapsamlı bir düzenlemeyle kripto işlemleri ve madenciliği ülke genelinde yasakladı. Yasağa rağmen Çin, küresel Bitcoin (BTC) madenciliği sıralamasında üçüncü konumunu koruyor. Ocak 2026 verilerine göre ülke, küresel hashrate'in yüzde 11,7'sini oluşturuyor.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Çin bankacılık sistemine Blockchain teknolojisini dahil ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 16:31:40. #.0.5#
SON DAKİKA: Çin bankacılık sistemine Blockchain teknolojisini dahil ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.