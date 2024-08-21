Çin\'den önemli kripto para hamlesi

Kripto Para

Çin'de kripto para kullanımına yönelik yeni bir hukuki düzenleme yürürlüğe girdi. Yüksek Halk Mahkemesi ve Yüksek Halk Savcılığı'nın ortak kararıyla, kripto para birimi gibi dijital varlıkların yasadışı fon transferinde kullanılması artık kara para aklama yöntemi olarak tanımlanıyor.

Çin'de Kripto Para Kullanımına Yönelik Yeni Hukuki Düzenleme

Çin'in yargı sistemi, kripto paralarla ilgili kara para aklama vakalarına karşı önemli bir adım attı. Yüksek Halk Mahkemesi ve Yüksek Halk Savcılığı'nın ortaklaşa yayımladığı son hukuki yorum, sanal varlıkların yasadışı fon transferinde kullanılmasını kara para aklama yöntemi olarak tanımlıyor.

Bu yeni yorumlama, sanal varlık ticaretinin suç gelirlerinin aklanması amacıyla kullanılması durumunda, ülkenin ceza yasaları kapsamında değerlendirileceğini belirtiyor. Çin'in son hamlesinin ardından uzmanlar, bu durumun tüm kripto para işlemlerini suç kapsamına almadığını, sadece yasadışı amaçlarla kullanımı hedef aldığını vurguluyor.

Man Kun hukuk firmasının kurucusu Liu Honglin, yeni düzenlemenin amacının suçla mücadelede yetkililere daha net bir yasal zemin sağlamak olduğunu ifade etti. Honglin, "Bu yorum, kripto para ticaretini doğrudan yasaklamıyor, yalnızca kötüye kullanımını engelliyor." dedi.

Öte yandan, fintech uzmanı avukat Shao Shiwei, yeni yorumun özellikle stablecoin ticareti yapanlar için risk oluşturabileceğine dikkat çekti. Shiwei, "Bu tür işlemler aracılığıyla yasadışı fon alan kişiler, artık daha ciddi yasal sorunlarla karşılaşabilir." şeklinde konuştu.

Hatırlanacağı üzere Çin, 2021 yılının Eylül ayında ülke genelinde kripto para ticaretini yasaklamıştı. Bu yasak, yabancı borsaların Çinli kullanıcılara hizmet vermesini de kapsıyordu. Buna rağmen, birçok yatırımcının ticarete devam ettiği biliniyor.

Çin'in sıkı sermaye kontrol politikaları, bazı yatırımcıları bu kontrollerden kaçınmak için kripto para kullanmaya yönlendiriyor. Nitekim geçtiğimiz Mayıs ayında Çin polisi, USDT stablecoini kullanan ve 13,8 milyar yuan (yaklaşık 1,9 milyar dolar) değerinde işlem yapan bir yasa dışı bankacılık operasyonunu ortaya çıkarmıştı.