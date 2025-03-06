Çin teşvikleri Bitcoin fiyatını destekleyecek

Kripto Para

Çin, çarşamba günü açıkladığı yeni mali ve parasal teşviklerle tüketimi artırmayı ve Amerika Birleşik Devletleri ile giderek tırmanan ticaret savaşının etkilerini azaltmayı hedefliyor. Merkez bankasının bu tür teşvik adımlarının küresel likiditeyi artırması ve bu likiditenin Bitcoin dahil çeşitli riskli varlıklara yayılması bekleniyor. Eylül 2024'te yüzde 12,3 yükselen Bitcoin, son dönemde en iyi Eylül performanslarından birini sergiledi. TradingView verileri de son sekiz yılda Bitcoin fiyatları ile Çin Merkez Bankası bilançosu arasında pozitif bir korelasyon olduğunu doğruluyor. Uzmanlar, Çin'in 300 milyar yuanlık yeni teşvik paketinin küresel likiditeyi artırarak Bitcoin'e olumlu yansıyabileceğini belirtiyor.

Kripto Para Piyasası Büyük Ekonomilerin Teşvik Politikalarını Takip Ediyor

Çin'in parasal ve mali teşvikleri, küresel piyasalarda yeni beklentiler oluşturuyor. S&P Global tarafından yapılan bir çalışma, kripto para piyasasındaki hem yükseliş hem de düşüş eğilimlerinin gevşek para politikası ve önemli sıkılaştırma dönemlerinde meydana geldiğini tespit etti.

Bitcoin'in eylül ayındaki yükselişi, Çin'in önceki teşvik çabalarıyla paralellik gösterdi. Ülkenin konut ve hisse senedi piyasalarını desteklemek için kısa vadeli faiz oranlarını düşürmesi ve bankaların rezerv gereksinimlerini azaltması, kripto piyasasını olumlu etkiledi.

Nexo sözcüsü, Çin'in en son teşvikinin alternatif varlıklar için potansiyel sonuçlarını vurguladı. Sözcü "Çin'in parasal teşvikleri artırdığı önceki örneklerde, 2015 ve 2020'de, aşırı likidite alternatif varlıklara yöneldi." dedi.

Sözcü aynı zamanda Çin'in sıkı düzenleyici kontrollerinin kripto para piyasalarına doğrudan katılımı sınırladığı konusunda da uyarıda bulundu. "Devlet destekli alternatifler likiditeden bir kısmını emebilir veya sermaye altın gibi geleneksel güvenli liman varlıklarına akabilir." ifadelerini kullandı.

Çin'in yıllık hükümet çalışma raporu, yüzde 5 GSYİH büyüme hedefi, GSYİH'nın yüzde 4'ü olan mali açık hedefi ve çeşitli önlemlerle özel tüketimi artırmaya odaklanma açıkladı.

Nansen Baş Araştırma Analisti Aurelie Barthere, "Çin yavaş bir pozitif ekonomik momentumda kalıyor, bir patlama değil." yorumunu yaptı. Barthere, merkezi hükümet tarafından yapay zeka yatırımı konusunda olumlu sinyaller verilmesine rağmen, Çin'deki gelişmelerin kripto piyasaları için ABD politika değişiklikleri kadar ağırlık taşımadığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından başlatılan ticaret savaşı, Çin'in sanayi sektörünü tehdit etmeye devam ediyor. Bu meydan okuma, zayıf iç tüketim ve bozulan, borç yüklü gayrimenkul piyasası ile daha da artıyor ve Çin ekonomisini giderek daha savunmasız hale getiriyor.

Bitwise Avrupa Araştırma Başkanı André Dragosch, Bitcoin'in performansının en çok küresel büyüme beklentileri tarafından domine edildiğini ifade etti. Dragosch, "Bu beklentiler son zamanlarda artan tarife belirsizliği nedeniyle aşağı yönlü yeniden fiyatlandı." dedi.