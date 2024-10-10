Çinli dolandırıcıların Ethereum'ları satışa hazırlanıyor - Son Dakika
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Kripto Para

Çinli dolandırıcıların Ethereum'ları satışa hazırlanıyor

Çinli dolandırıcıların Ethereum\'ları satışa hazırlanıyor

Çin merkezli kripto Ponzi planı PlusToken'dan ele geçirilen yaklaşık 16,7 milyon dolar değerindeki 7.000 Ethereum (ETH), borsalara taşındı. OXT Research analisti ErgoBTC, bu hareketin 1,3 milyar dolarlık ETH'nin tam satışının habercisi olabileceğini belirtti. Kripto para piyasasında büyük bir arz baskısı oluşturabilecek bu gelişme, yatırımcıları tedirgin ediyor.

10.10.2024 12:10
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Kripto para dünyasını sarsan PlusToken vakası, yeni bir boyut kazanıyor. 2018 ve 2019 yıllarında 2,6 milyondan fazla kişiyi dolandıran bu Ponzi planından ele geçirilen varlıkların akıbeti, piyasaları yakından ilgilendiriyor. Son gelişmeler, bu dev dolandırıcılık vakasının etkilerinin hala devam ettiğini ve potansiyel olarak Ethereum fiyatını etkileyebilecek büyük bir satış dalgasının kapıda olabileceğini gösteriyor.

PlusToken 1,3 Milyar Dolarlık Ethereum Borsaya Satılıyor

PlusToken'dan ele geçirilen kripto varlıkların hareketi, piyasada endişe yaratıyor. OXT Research analisti ErgoBTC'nin raporuna göre yaklaşık 7.000 ETH bu hafta başlarında çeşitli borsalara transfer edildi. Bu miktar, güncel fiyatlarla 16,7 milyon dolara tekabül ediyor.

Analist ErgoBTC, bu hareketin 2019'daki Bitcoin satışlarına benzer bir örüntü izlediğini belirtiyor. O dönemde, PlusToken'dan ele geçirilen Bitcoin'lerin büyük kısmı piyasada satılmıştı. Şimdi benzer bir senaryonun Ethereum için gerçekleşebileceği öngörülüyor.

PlusToken, 2018 ve 2019 yıllarında faaliyet gösteren bir Ponzi planıydı. Çin merkezli bu dolandırıcılık 2,6 milyondan fazla kişiyi mağdur etti. Yerel otoriteler tarafından yapılan operasyonlarda, 14 milyar dolardan fazla değerde kripto para ele geçirildi.

Ele geçirilen varlıklar arasında 542.000 ETH bulunuyor. Bu miktar, güncel fiyatlarla yaklaşık 1,3 milyar dolara denk geliyor. ErgoBTC'ye göre bu ETH'lerin büyük kısmı Ağustos ayına kadar binlerce karıştırma adresinde tutuluyordu. Ancak son dönemde bu varlıklar 294 yeni adrese yeniden dağıtıldı.

Bu gelişme, Ethereum piyasası için beklenmedik bir arz baskısı oluşturuyor. Analistler, bu durumun ETH fiyatı üzerinde önemli etkileri olabileceğini tahmin ediyor.

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Son Dakika Kripto Para Çinli dolandırıcıların Ethereum'ları satışa hazırlanıyor - Son Dakika

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