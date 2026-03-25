Circle hisselerine üç koldan baskı

Circle (CRCL) hisseleri salı günü yüzde 20 değer kaybederek yaklaşık 100 dolar seviyesine geriledi. Düşüşün temel tetikleyicisi, kripto para sektöründe pazartesi günü dolaşıma giren bir yasa taslağı oldu.

Mizuho analistleri düşüşü Clarity Act ile ilişkilendirdi. Analistler, taslağın stablecoin bakiyelerinde pasif getiri ödemelerini yasaklayabileceğini ve bu yapının banka mevduatına eşdeğer sayılabilecek uygulamaları engelleyebileceğini belirtti.

Senatörler Angela Alsobrooks (Demokrat Parti) ve Thom Tillis (Cumhuriyetçi Parti) tarafından hazırlanan çift partili teklif, kripto para borsalarının stablecoin bakiyelerine ödül ödemesini yasaklamayı öngörüyor. Teklif ayrıca işlem büyüklüğü verilerine erişimi kısıtlayarak ödül hesaplamasını zorlaştırmayı hedefliyor. Konuya yakın bir kaynak, taslağın sektörün beklediğinden daha kısıtlayıcı olduğunu ve dijital varlık mevzuatındaki son uzlaşmazlık noktalarından birine dönüşebileceğini aktardı.

Bankalar, stablecoinlerin getiri sunmasının mevduatları geleneksel kurumlardan uzaklaştıracağını savunarak bu tür teşviklere karşı çıkıyor.

Circle'ın USDC stablecoini doğrudan getiri ödemiyor. Ancak borsaların ve platformların sunduğu teşvikler stablecoin benimsenmesini destekliyor. Bu ödüllerin kısıtlanması uzun vadede USDC talebini zayıflatabilir. Mizuho analistleri, "Uzun vadede ödül ödenmemesi USDC tutmanın cazibesini azaltır." ifadesini kullandı.

Coinbase hisseleri de salı günü yaklaşık yüzde 10 geriledi. USDC, Coinbase gelirlerinin yaklaşık yüzde 20'sini oluşturuyor ve bu gelirin önemli kısmı ödül ödemeleri biçiminde kullanıcılara dağıtılıyor. Ödül programı olmadan kullanıcıların platformda USDC tutma motivasyonu azalacak.

Temmuz ayında kabul edilen GENIUS Act, ihraççıların doğrudan faiz ödemesini yasaklıyor ancak borsalar gibi üçüncü taraf platformların ödül sunmasına engel olmuyor. Clarity Act taslağı bu boşluğu kapatmayı amaçlıyor. Kripto para şirketleri ise ödül kısıtlamalarının inovasyonu engelleyeceğini savunuyor.

TETHER'DEN BAĞIMSIZ DENETİM HAMLESİ

Circle yıllardır kendisini Tether karşısında şeffaf ve uyumlu alternatif olarak konumlandırıyor. Ancak dolaşımdaki USDT hacmi 184 milyar dolara ulaşan Tether, salı günü ilk kapsamlı finansal denetimi için 'dört büyük' denetim firmalarından birini görevlendirdiğini açıkladı.

Tether, denetçinin mali tabloların kapsamlı incelemesini tamamlayacağını bildirdi. Tamamlanan bir denetim, varlık ve yükümlülüklerin yanı sıra iç kontrollerin daha ayrıntılı görünümünü sunacak. Bu hamle, Circle'ın ABD'de tam uyumlu stablecoin ihraççısı olarak sahip olduğu rekabet avantajını zayıflatabilir.

Tether ölçeğine rağmen ABD pazarında sınırlı varlık gösteriyor. Şirket bu açığı kapatmak için kısa süre önce ABD odaklı USAT adlı yeni bir stablecoin çıkardı.

CIRCLE 16 SICAK CÜZDANI DONDURDU

Blockchain araştırmacısı ZachXBT, Circle'ın çeşitli işletmelere ait 16 sıcak cüzdandaki USDC bakiyelerini dondurduğunu bildirdi.

ZachXBT, etkilenen işletmelerden biriyle doğrudan görüştüğünü ve dondurma işleminin henüz ayrıntıları kamuoyuyla paylaşılmayan bir ABD hukuk davasıyla bağlantılı olduğunun kendisine aktarıldığını söyledi. Zincir üstü verileri incelediğini belirten ZachXBT, etkilenen borsalar, kumar siteleri ve döviz işletmelerinin birbirleriyle ilişkili görünmediğini ekledi.

Circle, yasa taslağı Tether'ın denetim duyurusu ve cüzdan dondurma iddialarına ilişkin yorum talebine yanıt vermedi.